Mari Mar Alvarez, es cirujana plástica estética y reconstructiva, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Fundadora y CEO de Nova House, primer centro de bienestar sexual de la mujer, donde a través de talleres, terapias y tratamientos con un grupo de mujeres especialistas, se atiende la salud sexual femenina. Escritora del libro “Tu cuerpo ya es perfecto, te lo dice una cirujana plástica”.

“Yo cuando estoy acabando la especialidad dije qué fuerte porque yo también soy de esas mujeres que he sufrido por temas de imagen corporal, que me he comparado con mujeres en el gimnasio, en la playa, que son estos lugares donde a veces estás más vulnerable y dije de verdad que duro que esta profesión hermosa que tiene esta parte reconstructiva donde ayudas a pacientes que estuvieron quemados, con alguna deformación y que la mayoría de los cirujanos nos estamos dedicando a la parte estética, porque hay un negocio ahí y empiezo a estar en este dilema, me pregunto si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, me doy cuenta que la cirugía plástica si puede ser esta herramienta hermosa que le ayuda a una mujer a quererse más pero la linea es bien delgadita”.

A través de su experiencia y la de sus pacientes, la doctora Mari Mar Álvarez retrata momentos que comparte en su libro y presenta una forma ética y empática de abordar la cirugía plástica como una herramienta para mejorar la imagen corporal, acompañada de estrategias para que las personas puedan valorarse más y aceptarse como son; sin cirugías, filtros, ni ediciones.

“Dentro de las enfermedades psiquiátricas está un síndrome que se llama síndrome dismórfico corporal donde el paciente de verdad ve algo en su cuerpo como una deformidad y piensa que la gente se le queda viendo por eso y eso ya es el otro extremo, pero también está todo esto en el medio, de mujeres que no están a gusto con su cuerpo y se hacen una cosa y saliendo de esa cirugía hay de dos, o no quedan felices porque realmente este perfeccionismo que tienen en su mente, no importa lo que tu vayas a hacer como cirujano no cumples los estándares o la segunda es que el problema se resolvió y entonces voltean a otra parte de su cuerpo”.

Mari Mar recomienda primero trabajar en la parte interior, quererse, autoestima. Mientras más sube la cifra de cirugías plásticas a nivel mundial, también aumenta el índice de insatisfacción de imagen corporal. Si no se trabaja el amor propio, no importa lo que se hagan las personas en cuanto a estética, siempre van a estar infelices.

“Ahora estamos todo el tiempo en una constante evaluación por nosotras mismas, más una comparación continua con algo que no es 100% real. Nadie sube una foto que no le gustó, tu escoges las fotos que quieres que salgan en tus redes sociales, no pones lo peorcito de ti”.

La higiene en redes sociales es importantísima para la autoestima, recordarnos que los filtros visuales no son reales, evitar el exceso de filtros, aprender a gustarnos a nosotras mismas, que somos seres imperfectos pero aun así bellos, buscar la empatía y el respeto entre nosotras.