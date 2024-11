“Dar oportunidad a las minorías no representadas es un punto medular”

María Helena Aguilar, Business Operations para Oracle México, es la responsable de liderar la implementación y ejecución de la estrategia para LATAM en México, apoyando a los líderes en su proceso de toma de decisiones y buscando cualquier oportunidad de mejora en la eficiencia operativa. Forma parte del equipo Oracle desde 2010 y comenzó su trayectoria dentro de la compañía en Venezuela

“Hoy hay un camino recorrido y no es igual cuando empezamos hace 15 años, hoy habemos el 50% en los espacios donde yo estoy, cercano al 50% la representación de mujeres en toma de decisiones, en mesas de negociación, lo cual es un logro importantísimo y siempre uso una frase, cuando nosotros nos hemos apoyado en hombros de gigantes y esos hombros son mujeres y hombres, pero obviamente agradecerle a todas esas mujeres que nos han dado ese espacio”.

Con más de 15 años de experiencia, recorriendo el ámbito empresarial le ha tocado estar en mesas donde ha sido la única mujer, para María Helena lo que seguimos enfrentando es atrevernos a tomar las oportunidades, no quedarse calladas, levantar la mano, ganar espacios y demostrar las capacidades. Según la directora de operaciones de Oracle dar la mano a las que vienen y seguir rompiendo la brecha de género es parte de su misión.

“Acá en México nosotros particularmente tenemos una CEO Mujer y nuestra directora general es mujer, nuestro comité ejecutivo el 52% que se sientan en la mesa son mujeres y son mujeres que se atrevieron a levantar la mano. Desde mi punto de vista no es un tema de género, es un tema de perfil, de capacidad, de darle la oportunidad a la minoría que no está representada, hablo de las mujeres, pero también las minorías de raza. ¿cómo abrimos estos espacios a estas minorías que no están siendo representados?”.

La CEO de Oracle es una mujer, Safra Catz y lidera el “Oracle Women Leadership”, en lo que ponen atención es al impulso de las mujeres, sobre todo en America Latina y se logra ver el avance que han tenido en reducir la brecha de género con este programa global. Están trabajando en humanizarse, estando en la tecnología. ¿Cómo conectar? No perder de vista que son humanos.

“No solo promovían esta cultura de inclusión porque estaba escrito en una política en un proceso, es una cultura, tu lo vez en el día a día, formo parte de grupos de diversidad e inclusión y no lo hago por la posición que tengo, lo hago desde que empecé en Oracle”.

María Helena busca fomentar la confianza y conectar las áreas con el propósito de la empresa; en México notó un poco de resistencia social, pero cuando se empieza de adentro hacia afuera, es inevitable, hay que ser una voz auténtica no nada más porque lo dice el número o el proceso, respaldar y dar oportunidades por ello es una apasionada por inspirar a otros a empoderarse para tomar acciones.