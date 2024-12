Despertando tu potencial: La medicina integrativa y neurociencia al servicio de la mujer

Steph González es médica integrativa y neuralterapeuta con más de 15 años de experiencia en Medicina Biológica, Neurociencias y Neuromodulación. Con formación internacional en Hamburgo, Barcelona y Abu Dhabi, ha atendido a más de 3,000 pacientes con resultados exitosos. Como experta y conferencista global, su misión es ayudarte a conectar con tu propósito, creatividad, productividad, fuerza, belleza y prosperidad, para que puedas brillar al máximo.

“Revisamos como está su sistema nervioso, como están sus hormonas y como está funcionando en general su salud, nos damos cuenta que en las mujeres hay disrupciones, o sea, interrupciones del flujo normal de lo que el cuerpo quiere hacer, especialmente en las transiciones de la vida, cuando una mujer de 20 o 23 años está sufriendo una disrupción y probablemente no se de cuenta hasta la premenopausia y que piense que toda la vida fue normal que le doliera al menstruar, o que dejara de menstruar, erupciones en la piel, cuando esto no es normal que ocurriera biológicamente”.

La Dra. Steph nos alerta sobre el comunicado que emitió la Organización Mundial de la Salud sobre que las enfermedades mentales serán la mayor carga en cuanto a la salud mundial y asegura que eso ya se ve ahora, pero el estigma sobre estas enfermedades aun pesa en el tratamiento y la apertura para hablar del tema.

“Lo que hemos observado es este repunte en la sintomatología y sobre todo que la persona no considera que es algo malo, cuando hablo con mujeres que tienen una disrupción hormonal tremenda, me dicen que se sienten bien y que duermen bien, y si se levantan tres veces en la noche no es normal”.

Es enfática en que el despertar es el momento más importante de tu día, la información que tu le das a tu cerebro estando en un estado Alpha o Beta que es cuando apenas estás despertando es la trancisión más importante del día, es cuando tu cuerpo se está regenerando y ahí es donde se programa el día. Hay que respirar y meditar antes de levantarse de la cama y ver el teléfono.

“La manera en que funciona el sistema nervioso en la mayoría de los cerebros no es una activación igual si tu vez los picos hormonales, los picos de cortisol por ejemplo en una mujer y un hombre es diferente, varía a lo largo del tiempo porque hay necesidades metabólicas diferentes, hay cargas musculares diferentes, el cerebro se ocupa en regiones diferentes”.

La misión de la Dra. Steph es guiarte con las neurociencias y el arte de la medicina personalizada con innovadoras herramientas: Neurosculpting, Neuroenhancement y Advance Brain Sculpting para entrenar y despertar el máximo potencial de tu cerebro/mente. Por las diferencias entre hombres y mujeres a lo largo del estudio de las neurociencias les ha hecho descubrir que las mujeres usan más el sistema nervioso parasimpático lo que las hace más vulnerables a sufrir estos desbalances.

“Cuando tu estás en un ambiente que consideras hostil o que no estás completamente a gusto, tu sistema nervioso siempre va a reaccionar, no quiere decir salte de ahí y busca otro trabajo, no, pero ve qué parte, donde está ese detonante en tu sistema nervioso y muchas veces las mujeres identifican que los detonadores no son físicos, son disruptores emocionales, como un olor o el ruido de fondo”.

La neurocientífica nos deja una práctica que para ella es un tesoro, y tiene base científica escaneo corporal, revisar con curiosidad e intención como está tu cuerpo, hacer una pausa para tu cuerpo, para acomodarse, pero nosotros no lo dejamos. En un espacio tranquilo, sentada en una posición cómoda, cerrar los ojos, conectas con la respiración, inhalar en 4 tiempos, sostienes en 6, exhalas en 4 tiempos y retienes, así las veces que necesites y es algo que tu cuerpo va a enviar al cerebro una señal de que todo está bien. Ahí revisaras con atención como está tu cuerpo, notar donde se siente distinto, cierra agradeciendo 5 cosas del día. Más información en https://doctorasteph.com/