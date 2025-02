La psicopatía integrada es una realidad, es urgente tratar y proteger a las víctimas

Natalia González es periodista de profesión y nunca imaginó que se dedicaría a investigar el tema de la psicopatía integrada, psicopatía narcisista, también conocida como psicopatía funcional, que se refiere a personas con rasgos psicopáticos que logran adaptarse socialmente. No son criminales evidentes, sino que pueden ocupar posiciones de poder, éxito y reconocimiento. Sus principales características incluyen: falta de empatía y remordimientos, gran capacidad de manipulación, encanto superficial y persuasión, falta de apego emocional genuino, tendencia al engaño y la explotación.

“La mayoría de los comportamientos que se describen en estas cuentas de redes sociales que hablan de narcisismo, realmente es un psicópata integrado, claro que la palabra ‘psicópata’ es algo muy fuerte, pensamos que es algo como de película, pero hace muchísimos años, hace más de 30 años un doctor en psicología descubrió que la mayoría de los psicópatas no están en las cárceles ni en los psiquiátricos, sino que están perfectamente integrados a la sociedad, son completamente funcionales, sus capacidades cognitivas funcionan al 100% y que pueden ser tu pareja, tus padres, tu compañero de escuela, tu jefe, médico, realmente vivimos entre psicópatas”.

Natalia logró salir del abuso psicopático narcisista y sobrevivir a la venganza post separación convirtiéndose en autora y mentora, brindando asesoría en talleres. Asegura que la mayoría de personas que viven con un psicópata no lo saben, las consecuencias psicológicas son estrés post traumático, depresión o suicidio; por eso es urgente el llamado a documentarse y prevenir.

“Siempre sintieron que había algo malo en la relación, en la que siempre hubo conflicto pero había una reconciliación, aunado a la educación de las mujeres que “el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, la familia, en todas las relaciones hay crisis, pero si pide perdón hay que perdonar” y por eso es que tanta gente está viviendo esto sin darse cuenta“.

Natalia identifica un rasgo básico para saber que una persona tiene psicopatía funcional, son personas que no tienen empatía, el dolor no les importa o hasta les enoja. Observar en su comportamiento si hay rasgos de crueldad, no hay conexión con el dolor ajeno, abandonar o anular la importancia del dolor del otro. La parte del cerebro donde se gestiona la empatía, la capacidad de amar en un psicópata no existe, son fríos.

“Eso también es violencia, que te dejen de hablar, que corten la comunicación y es una de las cosas que tenemos más normalizadas, hay violentadores que no te ponen un dedo encima, que no te insultan, que no te gritan, pero te dejan de hablar, con una cosa que le llamamos hombro frío, hacen como si no existieras o te triangulan, te hacen sentir que no eres prioridad, para ellos lo más importante es el trabajo, los amigos, la mamá o un hobbie, hay cerca de 40 técnicas de manipulación o anulación que utilizan los psicópatas sobre sus víctimas”.

Sobre la revictimización de las mujeres que viven esta violencia y donde la pregunta: "¿por qué no te saliste antes?" es recurrente, Natalia apunta: los narcisistas no son crueles todos los días, pueden pasar, días, semanas o meses donde son encantadores, atentos, tienen actos de servicio (que es lo que más confunde a las víctimas), después de esta etapa de bombardeo de amor es cuando viene una etapa de devaluación o de descarte, que es cuando son fríos, crueles y distantes. Viene el maltrato físico y psicológico, violencia económica, gaslighting. La víctima está en este constante dilema sin saber si son malos días o está viviendo violencia.

“Las posibilidades de rehabilitación son mínimas un narcisista es egocéntrico, egoísta, antepone sus necesidades a las tuyas, el narcisista no es cruel ni perverso como un psicópata, pero vivir con esta esperanza tóxica de que cambie yendo a terapia, la mayoría de los especialistas te dicen ni pierdas el tiempo, si hablamos de un psicópata, es imposible que cambie, prácticamente nació con esa condición o la desarrolló a muy temprana edad, ya estamos hablando de una fisiología cerebral que no cambia es como alguien que nació sin piernas, no le van a crecer”.

Reivindicar a las víctimas es primordial, cuidar en las terapias la revictimización, no es lo mismo ser víctima que caer en victimismo. El principal riesgo de feminicidio es cuando se sale de la relación porque el psicópata no soporta que la víctima salga de la relación. ¿Cómo empoderar a las mujeres? VALIDAR SU EXPERIENCIA, reconocer su posición de víctimas y que lo que vivieron no lo merecían. Hay una tendencia en la sociedad de culpar a la víctima de lo que vivió, por eso la urgencia de educarnos en el tema, el 50% del proceso de sanación está en el conocimiento, no son responsables de lo que vivieron pero ahora que tienen el conocimiento sí son responsables de salir de ahí. Más información en instagram @nataliaglezv.