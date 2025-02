“La red de apoyo femenina es la que logrará el cambio que tanto se espera”

‘Victoria147′ es una compañía que desarrolla empresas, mujeres y emprendedoras en pro de la igualdad, creando un nuevo sistema económico generador de valor consciente. Nace en 2012 y son la primera organización especializada en programas de emprendimiento para mujeres en México. Actualmente, trabajan para capacitar y desarrollar mujeres en el mundo laboral y colaboran con aliados estratégicos: empresas transnacionales y gobiernos, para promover la equidad, la igualdad y la diversidad.

“Ayuda mucho el escuchar ejemplos reales de lo que está sucediéndonos, ayuda a salirnos de nuestra cabeza, a veces vivimos en una soledad absurda porque pensamos que somos las únicas, claro que somos únicas pero pensamos que nuestras circunstancias son únicas y que no podemos, como que vemos nuestra realidad con las características que tiene, y crear una red de mujeres tiene toda esa intención de inspirar y de poder ver cual es ese pasito siguiente que puedo yo dar para poderlo también identificar”.

“Victoria147” habla de muchas victorias para las mujeres; y el 147 es un mensaje que denota que una mujer balanceada puede llegar a ser su mejor versión. El 1 representa al individuo, el 4 el balance y el 7 la búsqueda de la perfección y evolución.

“Es muy interesante ver como de repente se repite cierta parálisis por miedo y cuando le das doble click al miedo o sea, ¿qué es ese miedo que te está deteniendo? A lo mejor no tengo la suficiente información o no me siento suficientemente capaz y hay una estadística muy interesante, los hombres, por ejemplo, cuando son promovidos a un siguiente puesto con que se sientan seguros de que tienen la capacidad en un 60% se avientan, nosotras no, nosotras decimos que queremos estar 100% seguras, porque somos muy responsables".

Parte del aprendizaje en ‘Victoria 147′ es el saber que el crecimiento de un emprendimiento no es lineal, en medio pasa la vida. Una mujer dedica 42 horas a la semana al cuidado de la familia, adicional a lo que hacen en el aspecto profesional, de ahí es que estos factores pueden hacer que el crecimiento no sea lineal, por eso la capacitación para hacer aprendizajes rápidos, en corto y baratos, no se tiene que tener el plan de la vida, tan solo es el plan del paso pequeño que te va a llevar al final, no hay que tener resuelto todo porque nunca se va a estar al 100% del objetivo.

“¿Tú has escuchado este término del techo de cristal? Hay dos que me parecen más poderosos: el ‘techo de cristal interno’ y otro que se llama el ‘piso pegajoso’, cuando tu llegas en tu cabeza a una conclusión “es que todos o es que nadie o es que alguien más me pide” no lo personalizas, no existe esa definición, es tu propia limitación, es un miedo en donde tú te estás poniendo un límite tu sola”.

El piso pegajoso, cuando las mujeres sienten culpa porque les está yendo bien, ese es un concepto entre el que las mujeres se mueven muchas veces autolimitándose. La decisión de cambiarlo está en las mujeres, salirse, moverse; un principio clave es rodearse de mujeres que apoyen este crecimiento, identificar lo que le hace bien, buscar estar bien desde dentro, desde ella, no buscar (como todo el tiempo se hace) que todos los demás estén bien aunque la mujer se está rompiendo. Estar bien desde dentro es lo que permitirá estar bien afuera.