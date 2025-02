Corinne García es Deputy General Counsel de Oracle para Latinoamérica. Cuenta con una trayectoria acumula 19 años de experiencia en derecho corporativo, contratos estratégicos y propiedad intelectual. Ha incursionado en las industrias de tecnología, aviación y entretenimiento. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, se especializó en Derecho de las Sociedades Mercantiles y en 2015 alcanzó el grado de Maestría en Derecho de la Empresa por la misma institución. Pero también es la cabeza encargada de implementar la cultura de inclusión en México.

Aprender a escuchar, la escucha activa y la observación activa fue algo que he aprendido a lo largo de estos años en Oracle y ha sido una experiencia hermosa y gratificante porque me ha permitido, ver cosas más allá de mi propia realidad, entender que cada persona tiene una historia diferente, entender que lo que cada persona le puede aportar a cada proyecto es increíble e ir sumando a más personas para tener más perspectivas.

Visibilizar los puestos de poder en las mujeres para erradicar prejuicios sobre el liderazgo femenino

El liderazgo de Corinne destaca también por el activismo en pro de la diversidad e inclusión corporativa, abrazando iniciativas que visibilizan a las mujeres, a la comunidad LGBTQ+ y promueven el cuidado ambiental. Actualmente, lidera el comité de Cultura e Inclusión de Oracle México y el comité de mujeres Oracle Women’s Leadership (OWL), empoderando a las mujeres y promoviendo una cultura interna de sororidad. Asimismo, lleva 6 años liderando las iniciativas del subcomité de Networking de Diversidad e inclusión de la Asociación Méxicana de la Industria de Tecnologías de la Información – Women in Technology (AMITI WIT). Además, en 2021 se certificó como Doctor Payaso.

Más allá de que la inclusión es lo correcto también hace sentido en la parte de negocio, el ver que la mayoría de los hombres fue cuestión de minutos cuando empecé a recibir las aprobaciones y felicitaciones, fue como Navidad, fue algo fabuloso y eso me enseñó a no quedarme callada, impulsar al equipo y levantar la mano porque hay personas allá afuera y en la organización que están dispuestos a escuchar o que ni siquiera saben de lo que estamos hablando y necesitan entender y comprenderlo, señaló la directora.

La importancia de no quedarse callada es la reflexión que le deja a Corinne el desarrollo de su programa de inclusión, no pararse por prejuicios de que tal vez seremos juzgadas o criticadas, ya que muchos hombres están abiertos a escuchar y transformar. En pandemia fue más visible el problema de las mujeres al cargar con las responsabilidades del hogar y además su trabajo, ese fue el detonante para cambiar las cosas. Los números no mienten.

En 5 años hemos lanzado 5 generaciones, la primera generación fue mexicana y gracias al éxito lo pudimos lanzar en Latinoamérica, en estas generaciones hemos llegado a más de 1500 mujeres y uno de los datos más gratificantes es que el 52% de las mujeres que ha pasado por este programa que se han certificado han sido promovidas en los últimos 3 años.

El programa estuvo abierto a todas las mujeres, no solo para líderes, se abrió para impulsar a todas las mujeres de la organización, con un espíritu de mejora dentro de sus planes y estrategias, dejando a las mujeres elegir. Algo básico del programa fue el apoyo de los hombres, no se trata de excluirlos, sino de hacer una sinergia y formar aliados para seguir trabajando por la equidad de género laboral.