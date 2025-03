Sororidad en acción: Una mesa de debate en el marco del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, tres mujeres empoderadas desde sus campos de acción, se unieron a reflexionar sobre los puntos urgentes del feminismo, sororidad, cuotas y violencia de género. Para ello, Flor de María González Mariblanca, Directora General de ANAFAPYT, Abril Rodriguez, Socia Líder de Diversidad e inclusión de EY Latinoamérica y Malena Ríos, saxofonista y activista feminista, compartieron su tiempo en Publimetro y Nueva Mujer para dar vida a este espacio sorora.

NOS ENSEÑAN A SER COMPETITIVAS PERO NUESTRA NATURALEZA ES SER HERMANAS

“Las mujeres somos tan poderosas que por eso nos quieren ver divididas, y dividida desde el momento en que abres tus ojos y te ves gorda, te ves prieta, te ves inconforme contigo y quieres copiar a una mujer occidental que no tiene las características de una mujer mexicana, la bonita es la blanquita, delgada, pelo rubio y eso no se nos enseña, desde ahí viene nuestra división, nos enseñan a competir, los hombres pareciera que por inercia se apoyan y en las mujeres no pasa”.

Sobre la sororidad, debe salir de uno mismo, no se puede dar lo que no se tiene, al vernos al espejo hay que amarnos y aceptarnos, dejar la idea romántica de las relaciones o la estructura física de las mujeres: “yo tengo que dar mil veces más explicaciones por ser mujer, que un hombre”

“Como mujeres si tenemos retos en común independientemente de las interseccionalidades, hay muchos retos que son un tema que nos une y si nos apoyamos podemos generar cambios importantes al visibilizar temas, hablar sobre violencias, tener referentes y ser visibles en diferentes ámbitos y cambiar el discurso de que las mujeres tienen un espacio en lo privado, no en las empresas, no en las organizaciones”.

LAS POLITICAS DE INCLUSIÓN FAVORECEN EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

“Las cuotas parten de una premisa de que no ha habido un piso parejo, la UE acaba de establecer que todas las empresas publicas deben tener un 40% de mujeres en los boards y si no lo cumplen habrá multas, la pauta es en igualdad de competencias y de capacidades, debemos de preferir por el sexo que no está debidamente representado, pero eso no implica que le vas a dar a alguien una posición por su género”.

Francia es el que tiene el porcentaje más alto de mujeres en boards, los países que no habían establecido una normativa estaban en el 18% y esto incentivó el crecimiento, ¿por qué es importante? Porque es un caso de negocios, la paridad de género crea mayor bienestar, las políticas de diversidad e inclusión favorecen el crecimiento de las empresas.

Sería mejor no hacer nada que pretender un 8 de marzo ser incluyentes y después guardar todos los globos morados hasta el siguiente año. Incluir también a los hombres en la estrategia que están demandando las mujeres para que sean parte de la paridad y de la inclusión igualitaria.

SE TIENE QUE TIPIFICAR LA VIOLENCIA, SE TIENE QUE CONTAR PARA QUE EXISTA, SE TIENE QUE LUCHAR PARA QUE SE HAGA JUSTICIA A LAS VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES

Hay tantos problemas en el sistema judicial que tienen que ver con la perspectiva de género, empezando por saber nombrar, en el ministerio público, a Malena Ríos le decían “son lesiones que tardan entre 20 y 15 días en sanar” estas cicatrices de ácido no se borran, la urgencia de parar estas prácticas que vienen desde la edad media, las mujeres que se decidían por la herbolaria “eran brujas” y ¿que hacían con las brujas? Las quemaban.

Lo más importante que ha servido a Malena en esta vivencia es trascender el papel de víctima al papel de sobreviviente.

“En México no hemos salido del romanticismo cultural, ¿Cuál es la víctima perfecta para el estado? La que va a estar llorando, la que se va a rendir, la que se va a encerrar en su cuarto, la que se va a deprimir, o darse por vencida a la vida, y trascender de la víctima a la sobreviviente que por supuesto tiene este lado humano, a mi me han visto seguramente en estos videos muy enojada y muy eufórica y como no si las propias autoridades son las que protegen al agresor".

Es indispensable la rebeldía y ser empáticas en la lucha de las compañeras sin cuestionamiento, entender que sobreponerse a la violencia no te hace menos víctima y a ellos no los hace menos agresores. ¿Cuándo vamos a mover la interrogante de lugar? Moverla hacia los que hacen daño y parte medular es la sororidad entre todas las mujeres que no pongan nunca en duda la declaración de las sobrevivientes.

“El estado mexicano a través de sus instituciones tienen un mensaje muy firme, que es no va a haber justicia, cánsate, no luches, no de ahorita desde hace décadas, pero como decíamos, hablamos de responsabilidad ¿Qué estamos haciendo nosotras? Y una de esas formas de cambiar y mover el mundo es nuestra voz, son estos espacios, usarlos con transparencia de que son estas realidades que se viven ahí afuera".

Documentarnos sobre el gaslighting que es una técnica real ante la violencia existente y que busca invalidarte como mujer, buscan que te rindas ante la búsqueda de la justicia. Es urgente atreverse a ser sororas, estar juntas es lo que seguirá dando al movimiento feminista la fuerza que requiere para cambiar el mundo

“A mí no me han dejado sola por eso es que estoy viva, la presidenta de la República no nos dejes sola, pero tampoco dejarla, porque está jugando un papel de “la primera”, Simone de Beauvoir decía algo sobre el tema: “solamente basta alguna situación que se suscite para echarle la culpa a la mujer” la presidenta de la República tiene una gran responsabilidad, yo personalmente confío en ella, tenemos la fortuna de que está muy preparada, no la tiene fácil así como no la tenemos cada una de nosotras, no porque sea la presidenta no respaldarla".

Las mujeres bajo el contexto cultural en que nos encontramos en México no la tenemos fácil, pero con el apoyo sorora la podemos poner más fácil.