El liderazgo poderoso, informado y congruente de las mujeres

Abril Rodríguez se ha consolidado como una figura destacada en el ámbito fiscal y de diversidad e inclusión en EY México. Actualmente, se desempeña como Socia de Servicios Fiscales y Líder de Diversidad e Inclusión para América Latina del Norte en la firma.

“Necesitas aliados y hombres que compren estas ideas, educar sobre sesgos, estereotipos, convencer sobre todo con todos los beneficios que tiene tener un liderazgo diverso más presencia de mujeres en la toma de decisiones, el World Economic Fórum decía que si se cerrara la brecha salarial, los países incrementarían hasta un 35% el producto interno bruto, centrarnos en que hasta nivel económico nos beneficiaría”.

Abril Rodríguez, líder de diversidad e inclusión en EY Latam Farid Pérez

Es Licenciada en Derecho con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoría en materia fiscal internacional y en planeación patrimonial, participando en operaciones de planeación patrimonial por más de 5 billones de dólares, generando eficiencias fiscales importantes dentro del marco de la ley. Es autora del capítulo mexicano de Permanent Establishment publicado por el International Bureau of Fiscal Documentation, entre otras destacadas publicaciones.

“Cuando nos enfocamos en el indicador de participación económica México se va al lugar 109 de 146 países, porque hay roles muy rígidos en nuestra cultura donde se espera que la mujer se dedique al hogar, al cuidado de la familia y si no tienes hijos, al cuidado de parientes enfermos, básicamente roles que no tienen una retribución económica y, las mujeres conforme al reporte del Foro Económico Mundial, dedican 2.5 más tiempo a este tipo de labores que los hombres, ahí tienes un piso que no está parejo.”

Abril es impulsora de cambios estructurales sobre temas de diversidad e inclusión, en torno a un conjunto de intereses y compromisos comunes para hacer de EY una firma más diversa e incluyente, en donde se promueva la individualidad y autenticidad, tanto en México como en Latinoamérica. Enfatiza el problema circular, en donde las mujeres tienen menos tiempo para dedicar a un trabajo formal por estos roles de género y de cuidados, la mayoría de los trabajos formales no ofrecen la flexibilidad que permita que las mujeres puedan adaptarse a ellos y entonces se dedican a la informalidad que se traduce en 50% menos ingresos económicos.

Sororidad en acción Farid Pérez

“Nosotros como seres humanos no podemos generar condiciones que coloquen a ciertas personas en vulnerabilidad y además es lo correcto, desde una perspectiva económica, hace todo el sentido desde términos de menor rotación, tienes mayor crecimiento económico, tienes más innovación al tener personas distintas en la mesa y tomarlas en cuenta, sensibilizar sobre las distintas realidades hacer mentorías, mentoría inversa, sentamos a mujeres a platicarle al hombre sus retos, porque uno no sabe lo que no sabe porque no es mujer.”

Abril Rodriguez es una mujer preparada y una líder congruente sobre su visión en la inclusión durante todo el año, para poder así hacer un cambio real en su entorno.