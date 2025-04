El poder del lenguaje no verbal: Bárbara Tijerina

En un mundo donde las palabras muchas veces no son suficientes, el lenguaje corporal se convierte en una herramienta poderosa para conectar, persuadir y comunicar nuestra esencia. Una de las máximas exponentes en esta disciplina es Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal e inteligencia emocional, quien ha dedicado su carrera a enseñar la importancia de los gestos, expresiones y posturas en nuestra vida diaria.

“Fíjate que aunque no seas experto en lenguaje corporal, yo creo que todos captamos un montón de cosas, te ha de pasar mil veces que ves a alguien y te dice: “estoy super emocionada” y tu dices: “híjole yo no la veo emocionada”, o la pareja que dice: “es que yo lo amo muchísimo” y dices “no se la creo” porque todos captamos de alguna manera estas micro expresiones, sobre todo sabes que es super auténtico el tono de voz, el tono de voz está relacionado directamente con el sistema límbico entonces es más difícil de fingir”.

Bárbara Tijerina es una especialista en comunicación no verbal con más de una década de experiencia en el análisis del lenguaje corporal. Con estudios en Administración de Empresas y Maestría en Ciencias de la Familia y Humanidades, ha complementado su formación con estudios en inteligencia emocional y comunicación no verbal. Su trayectoria la ha llevado a colaborar con medios de comunicación y personalidades del mundo político y empresarial, ayudando a decodificar las emociones y mensajes que el cuerpo transmite sin palabras.

“Lo que observamos es la contradicción entre lo que dices y lo que muestras, para cada persona es un traje a la medida, lo que si puedes ver, antes de que la gente empieza a hablar tú ya la miraste y ya captaste un montón de información solo con verlos, ves su energía vital, tiene fuerza, no tiene fuerza, está limpio, está bañado, se arregló, no se arregló, incluso hasta el nivel socio económico, hay un montón de información y la persona todavía no abre la boca, nuestro cerebro capta esta primera impresión, lo segundo que capta es el tono de voz y al final lo demás del lenguaje no verbal”.

En un mundo donde la imagen y la presencia juegan un papel crucial, el lenguaje no verbal puede ser un gran aliado para las mujeres. Desde una entrevista de trabajo hasta una negociación o una presentación importante, la manera en que nos expresamos sin hablar puede definir el resultado de nuestras interacciones. Bárbara enfatiza que la postura, el contacto visual y los gestos pueden comunicar seguridad, liderazgo y confianza. “En los primeros 3 minutos decidimos si podemos estar con una persona o no”: Helen Fisher, ese es el poder de la comunicación no verbal.

“Lo que estudiamos con el lenguaje no verbal son las emociones, cómo se ven y cómo se expresan, las emociones todos las sentimos pero además cada emoción tiene una fisiología”.

En su libro “Lenguaje sin palabras”, Bárbara comparte estrategias para desarrollar lo que ella llama el “músculo de la observación”, enseñando a interpretar señales no verbales en otras personas y a proyectar mensajes claros y poderosos a través del cuerpo. Este libro es una herramienta valiosa para mujeres que desean mejorar sus habilidades de comunicación y fortalecer su presencia en cualquier ámbito, por ejemplo la postura abierta y erguida, el contacto visual adecuado, sonrisa genuina, escucha activa, entre otras habilidades para una conexión genuina con otras personas.