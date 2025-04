El desgaste del movimiento feminista por la creciente desinformación

LLYC, la firma global de Marketing y Corporate Affairs, anuncia el nombramiento de Blanca Juana Gómez Morera como su nueva Directora General en México. Su incorporación refuerza el compromiso de la firma con la creatividad, la influencia y la innovación, como ejes transversales para impulsar el crecimiento del negocio de sus clientes en un entorno altamente competitivo.

Blanca es comunicóloga y periodista, egresada de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una trayectoria de casi 30 años en medios.

“Ante el desconocimiento de lo que implica cualquier tópico de conversación es mejor negarlo, vandalizarlo, obviamente somos feministas y muchísima más gente de la que cree es feminista, si crees en la igualdad social y económica de la gente, perfecto eres feminista, y lo niegan, el término desgraciadamente se parece mucho a “machismo” y machismo tiene una connotación negativa y feminismo positiva, no porque las mujeres seamos mejor que los hombres, simplemente porque machismo viene de prácticas opresoras, el machismo implica que el hombre se pone por encima de la mujer, el machismo es la práctica de un sistema patriarcal, el feminismo recupera el lugar de la mujer para ponernos en igualdad".

El Feminismo no pretende que la mujer esté arriba del hombre, busca la igualdad, pero la sociedad al no informarse, lo rechaza y lo cataloga como un grupo de mujeres molestas o incómodas sin cuestionarse realmente la razón de la existencia de este movimiento. Los datos del informe realizado por LLYC “Sin Filtro”,reflejan un estancamiento en la conversación sobre feminismo y un claro aumento de la polarización, desmintiendo la percepción de una sobreexposición del debate. “Sin Filtro” #SINFILTRO analiza 8.5 millones de mensajes en la red social X en 12 países.

“Más allá de juzgar si lo hemos hecho bien o mal, lo que nosotros hacemos es retratar lo que pasa hoy en día, y sobre lo que pasa conviene reflexionar para no perder lo que importa que es esta conversación de igualdad, que esa no podemos retroceder. La gran conclusión es que el 50% de la conversación sobre feminismo es negativa, que está super polarizado: feministas y anti feministas y esto en los 12 países”.

Según el informe, la conversación está desgastada, se debe recurrir a nuevas formas de hablar del tema, pero lo que no puede suceder es no hablar del tema. Los grupos “contrafeministas” son más agresivos que los grupos feministas. Una recomendación para seguir abriendo la conversación y sumar a más personas a entender el movimiento de igualdad que es el feminismo es comprender y explicar no desde el banquillo de la soberbia.

“Es una inercia de muchísimos siglos, claro que los hombres se sienten atacados, no saben donde ponerse frente a esta fuerza del movimiento, ellos no han aprendido porque también son víctimas de este sistema patriarcal, cuáles son sus conductas, cómo relacionarse, hay muchos hombres que tienen verdadera voluntad de entender qué hacer y no le saben, y también porque muchos se sienten amenazados, a nadie le gusta que le quiten los privilegios, cualquiera que sea reflexivo, analítico y buena persona, que es de quienes nos tenemos que rodear, con información entiende, con datos”.

La recomendación del reporte es adaptarnos al lenguaje de las redes sociales, no engancharse y comunicar con datos duros y firmes. En México frente a los otros 12 países analizados, las comunidades antifeministas generan 15% menos de comunicación que el promedio, es un buen dato, es esperanzador ¿Qué más podemos hacer? Informarnos: Los invito a leer el informe #SINFILTRO de @LLYC aquí: http://bit.ly/43lkZ7V