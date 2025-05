Romper barreras para contar historias: el camino de una guionista mexicana

Fanie Soto, guionista egresada de la licenciatura en Artes Audiovisuales del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara 2010–2014. Posteriormente tomó distintos diplomados y cursos de guion con especialidad en géneros, desarrollo de personajes y estructuras. Fue galardonada con el primer lugar del décimo tercer Concurso Nacional de Guion para Autoras y Adaptadoras de Cine “Matilde Landeta A.C” con el guion “Cosas Imposibles”, película estrenada a mediados de 2021 bajo la batuta del destacado director Ernesto Contreras.

“Cuando le cuentas a tus amigos, a tu familia que te quieres dedicar a algo así, siempre hay estas dudas que provienen de la preocupación de cómo le vamos a hacer, en mi caso no tenía ningún contacto trabajando en algo similar, decidí aventurarme, creo que ahí inicia todo, barreras siempre hay, los no son infinitos y las puertas cerradas también, pero por suerte y por el ejemplo de mi mamá de intentarlo”.

Mudarse de Guadalajara a la Ciudad de México, tener el guion de su ópera prima que vió Ernesto Contreras, el reto de dejar su casa y su vida habitual, fue valiente y también la semilla del aprendizaje y desarrollo personal. Fanie está viviendo ya un sueño que tuvo, trabajar para Netflix.

Fanie Soto, guionista y directora

“En su momento que conocí a Ernesto Contreras en una premiación, metí mi guion a un concurso y gané, Ernesto no había leído el guion pero escuchó la sinopsis, se acercó y me dijo: me gustaría leerlo y yo: por supuesto. Fui muy afortunada en haber estado ahí pero si no hubiera tenido un guion pude haberle dicho cosas, pero hay una diferencia en ponerle el ímpetu a tu sueño y tener algo donde conectes sobre los temas que estás tratando en tu guion, ahí está la mancuerna con Ernesto”.

Fanie colaboró además en la escritura de la serie ‘El secreto del río’, exitosa serie de la plataforma Netflix. Recientemente estrenó su primer cortometraje como guionista y directora, el cual lleva el título de ‘Patrona’, primer lugar del concurso de Pitch de Shorts México en 2022, mención honorífica del jurado como directora en el Festival Shorts México 2023, y nominado al premio Ariel en 2024.

“‘Patrona’ fue mi proyecto de tesis, en su momento me dijeron que era muy caro, muy complicado, me bajaron muchísimo los ánimos, pasado el tiempo, tuve la oportunidad de conocer a Luisa Huertas y le gustó mucho y me la reencontré y se acordó de mi guion, y Erika Avila, productora del corto y mi amiga apoyó la producción, tuvimos la oportunidad no solo de hacerlo sino recorrer USA, India, nominación al Ariel”.

Para Fanie, el círculo de apoyo familiar y laboral ha sido clave para impulsar su carrera, tener cerca a alguien que la impulse a creer en su trabajo ha sido primordial para poder contar historias y dirigir su opera prima. Vencer el miedo a que lean su trabajo y seguir creciendo.