“Yo soy mía”: Maryjose Gamboa alza la voz contra la violencia política de género

María Josefina Gamboa Torales nació el 18 de junio de 1977 en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, México. Es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, y cuenta con una maestría en Educación por la Universidad de las Naciones. Actualmente está contendiendo por la candidatura para alcaldesa de Boca del río Veracruz.

“En campañas anteriores siempre me revictimizaban una y otra vez con el accidente que pasó hace años, recriminización, pero no se si encuadraba perfecto en violencia política u otro tipo de violencia, ahora sí lo estoy viviendo sin ningún tinte ni matiz. Me ponen espectaculares: “La candidata de los…” yo no soy candidata de nadie, yo soy mía, tu mamá no es de tu papá, ahora resulta que las mujeres después de tantos años de lucha somos de alguien, yo soy mía, yo tomo mis decisiones".

Las encuestas la favorecen, esta será su quinta elección ganada en las urnas, MaryJose ha sido de las pocas políticas que ha construido su carrera caminando diario en las calles de sus distritos y ahora municipio. Sin embargo, sus contrincantes quieren hacerla ver como dependiente de las decisiones de un hombre, la violencia de género y ahora también política sigue demeritando a la mujer hasta ponerla como títere.

“La gente dice: ”voy a Veracruz” y viene a Boca del Río, para mí la ciudad más bonita de todo el estado y muchos estados, tenemos temas pendientes, repavimentación en algunas colonias, me comprometí a hacer un centro médico boqueño, ha habido recortes al sector salud del presupuesto federal, el de este año casi del 40% va a impactar muy fuerte y la gente no quiere saber de quien es la culpa, sino quien lo resuelve”.

El tema de salud es sensible en el estado de Veracruz, después del sabido fraude con los medicamentos para el cáncer en administraciones pasadas de gobierno. La seguridad también es un tema sensible en una ciudad turística, la administración del agua también es un tema urgente ya que por años ha sido la caja chica de muchos “funcionarios” en Veracruz y Boca del Río.

“Yo ya metí un documento que pido que se revise la concesión, se revise o se retire, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que iba a revisar las concesiones de agua de todos los municipios, yo le entro! Yo no tengo ningún compromiso más que con la gente que confía y que vota por mí”.

El enfoque de Maryjose como política es centrarse en las propuestas, dejar la crítica destructiva de las prácticas arcaicas de campaña. Su proyecto de vida han sido los talleres de autoempleo, hoy evolucionará en oficios no tradicionales en mujeres y lo conectará con los servicios del municipio con la finalidad de ser un canal para generar más empleo para las mujeres. El liderazgo femenino también se ve en la política y en el gobierno.