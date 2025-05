Fundación Naná: el legado de Ana María Serrano contra la violencia de género

María Ximena Céspedes Arboleda es una abogada y consultora colombiana radicada en México, reconocida por su labor en comunicación digital, relaciones públicas y manejo de crisis. Actualmente, cursa una maestría en intervención de violencia de género. En septiembre de 2023, su hija de 18 años Ana María Serrano, fue víctima de feminicidio en el Estado de México, presuntamente a manos de su exnovio.

“Todo mundo cree que el momento más peligroso es cuando estás en una relación, en realidad el momento más peligroso es cuando terminan la relación, durante los tres meses siguientes a que termina una relación, el agresor pierde el control y al perder el control es cuando muchas veces las mata, después de los tres meses baja como en un 50% el riesgo, después de eso al año es bastante improbable que las asesine”.

El feminicidio de su hija impulsó a Ximena a crear la Fundación Naná, en memoria de Ana María, con el objetivo de prevenir la violencia de género y el feminicidio, especialmente entre mujeres jóvenes. La fundación desarrolla estrategias de comunicación, educación y justicia para detectar y prevenir estos delitos. Como el kit de primeros auxilios, un tríptico con información para romper el círculo de violencia.

“Si yo pudiera echar el tiempo atrás, mi hija dejó de ir a fiestas, siendo que era la más fiestera de todas, diciendo: ”no, hoy no quiero, estoy cansada, tengo que estudiar", comenzó a perder peso, nosotros creíamos que tenía bulimia pero no sabíamos que la angustia no era por entrar a la universidad, sino precisamente porque estaba apresada en esa relación. Cuando terminan le mandaba regalos, en el ciclo de la violencia, esto es la primera etapa de tensión, luego sube la agresión, que no necesariamente tiene que ser un golpe y luego pide perdón porque se da cuenta que cometió un error”.

Ximena nunca había marchado un 8 de marzo, para ella fue impactante darse cuenta que el clamor de las mujeres era seguir vivas. Ella siempre pensó que el empoderamiento era el tema importante y ni siquiera era la brecha salarial (que también existe), el reclamo de 200 mil mujeres en esa marcha es que no las mataran.

“Enfocarnos en concientizar a las mujeres y a los hombres es muy importante, y a todo el círculo de que existe la violencia y cuáles son las señales de violencia, también en educar, hicimos un estudio a nivel de las escuelas para saber si había algo de violencia de género en relaciones”.

Por estadística está comprobado que a quienes matan son a las mujeres. No se pueden perder de vista los números. Trabajar como sociedad, en las escuelas, para no tener que llegar a los juzgados, que los padres supieran reconocer los signos de violencia y acudir a terapia para erradicar esto, esta es parte de la misión de Ximena. Generalmente las violencias son psicológicas y emocionales, cinco señales de alerta: control, celos desproporcionados, menosprecio de lo que dice la otra persona, cambios de temperamento y aislamiento. Si sientes que estas en una situación así no estás sola, contacta a Espacio Mujeres miembro de la red nacional de refugios www.espaciomujeres.org.