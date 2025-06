‘Llamarse Olimpia’: el primer documental sobre la activista que cambió la legislación digital en México

Olimpia Coral Melo es una activista mexicana originaria de Huauchinango, Puebla, reconocida nacional e internacionalmente por su incansable lucha contra la violencia digital y el acoso en línea. Su activismo comenzó tras ser víctima de la difusión no consentida de contenido íntimo, experiencia que la llevó a transformar su dolor en un movimiento social de gran impacto. Hoy se lanza un documental sobre su lucha, su vida y lo que ha alcanzado con este movimiento.

“Estas situaciones que vivimos juntas como sobrevivientes de violencia digital y que decidimos organizarnos políticamente para poder hacer no solo una ley, un cambio legislativo, si no va más allá, un cambio de conciencias para entender, que lo virtual es real, dos, que no es culpa de las víctimas y tres que tiene que tener responsabilidades no solamente los gobiernos, las políticas públicas, sino también las empresas digitalizadas”.

Este es un primer documental que retrata la lucha colectiva, el detrás de cámaras, las veces que se vieron presionadas por las aprobaciones y sus debates internos y la lucha personal, porque también es difícil pararse frente una cámara después de haber sido “hipersexivida” Las personas que fueron violentadas con una cámara en su cuerpo son luchas que no se hablan, que no se ven, pero es un reto constante ser visible públicamente cuando su cuerpo fue visible públicamente, humillado, trastocado de manera digital.

“Entender que difundir es: yo tengo en mi poder algún material íntimo y lo difundí ya sea por sexting, ya sea por una cámara en un baño público, ya sea porque te grabé sin tu consentimiento y entonces yo lo tengo en mi poder y lo hago público, la difusión per sé, pero otra cosa es la producción, había cosas que eran muy normales antes de Ley Olimpia como cámaras escondidas en hoteles y moteles, hoy con la llegada de las hipertecnologías como la AI, cualquier persona con simplemente este metadato que estamos dando a cámara pueden desnudarte, pueden activar con AI tu voz y no solamente hacer una imagen montada o lo que mal llamamos “DeepFake” sino también hasta un robot sexual de ti".

Dentro de la Ley Olimpia en el articulo 189 del código penal federal dice: es delito la violación a tu intimidad sexual, quien produzca o difunda contenido íntimo sexual, real o alterado sin el consentimiento de la persona. Entonces si está reconocido como un delito, falta engrosar algunos puntos y para eso es imprescindible tener conocimiento digital, ¿Cómo prevenir? Cuidar nuestros datos de información, educación digital, cuestionarnos un algoritmo patriarcal.

“Por poner un ejemplo, cuando tu buscas la frase “hombre público” y “mujer pública” arrojan resultados diferentes, hasta hace una semana hombre público te arroja un servidor, un hombre vestido de ejecutivo en condición de poder y una mujer pública te arrojaba una mujer en condiciones de prostitución. De esa manera tan desigual y de esa desproporción tan importante se están programando los algoritmos de internet y es la extensión de la violencia sistémica que vivimos las mujeres en los espacios offline”.

Solo el 3% de las mujeres están desarrollando AI, las mujeres viven hasta un 89% más de violencia digital que los hombres. ¿Qué hacer si eres víctima de violencia digital? Acudir a la primer inteligencia artificial realizada y programada por mujeres gracias a Aurachat y Defensoras Digitales en donde se puede dar una guía de apoyo emocional, digital, jurídico, ciberseguridad y tiene un marco en donde te guia paso a paso con más de 37 inteligencias artificiales, en París fue nombrada una de las 5 mejores inteligencias artificiales del mundo, ¿Cómo descargarla? Acá el código QR.

“La contención emocional, recuerda que no es tu culpa, no estás sola, tu cuerpo desnudo no es un crimen, el agresor va a intentar por todos lados hacerte creer que con eso se te acabó la vida, que le deposites dinero, que te sexorsione, que va a llegar a tu trabajo o a tu escuela, con tu familia y crea un entorno de psicosis emocional en donde tú te sientes culpable, no es tu culpa y no debes tener miedo, es el paso más importante”.

Cuando hay una mujer viva parece que la sociedad patriarcal exige al activismo y a la mujer viva que inspira esta ley a que hagan los cambios, mientras ellas luchan con sus propios recursos, sin interés en populismo buscando únicamente que sirva esa Ley Olimpia, realizando informes, por ello las víctimas primero acuden a defensoras digitales antes de a la Procuraduría que tiene un presupuesto de gobierno, porque confían más en la activista que en las autoridades.

“Falta una responsabilidad: la responsabilidad de las empresas digitales, la responsabilidad del algoritmo, porque cuando por ejemplo no tenemos identificado a nuestro agresor, desgraciadamente dependemos de la información que tengan que dar las plataformas digitales a los procesos de administración y procuración de justicia lo cual no están obligados a hacer, por ejemplo no hay oficinas jurídicas de Meta en México”.

Según el consejo ciudadano, uno de cada cinco videos que en este momento se está consumiendo sobre pornografía infantil son de niños y de niñas mexicanos, urge hablarle a las empresas digitales. En el caso de Diego N, falta no solo perspectiva de género para juzgar en materia digital sino que también la responsabilidad de las empresas digitalizadas. Por eso la importancia de la Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales, para hacer un eco desde el sur al norte donde se hace internet para cambiar el código. NO NACISTE MACHISTA, MISÓGINO, AGRESOR… TE HICISTE y puedes cambiar.

Si quieres llevar el documental a otros estados, hacen falta donativos, la causa se mantiene de recursos propios, escribe a leyolimpia@gmail.com.