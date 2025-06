El sueño como herramienta de poder para la mujer moderna

En un mundo donde el rendimiento se ha convertido en la moneda del éxito, Alexandra Zatarain ha sabido posicionarse como una de las voces femeninas más influyentes en la intersección entre tecnología, bienestar y liderazgo. Cofundadora de Eight Sleep, una startup de salud del sueño con sede en Nueva York, Zatarain ha transformado la manera en que entendemos el descanso y es una de las fundadoras latinas que más fondos ha recaudado para una start-up a nivel mundial.

Una trayectoria de más de 10 años que estamos construyendo Eight Sleep, ha sido paso a paso, en realidad cuando me uní a mis socios, cofundadores, para crear Eight Sleep no pensaba que fuera posible llegar a donde estamos ahora y no pensaba ser parte de una estadística como la que mencionas. Creo que en parte es porque en Silicon Valley todo es a partir del producto, construye un producto que resuelva un problema y que haya personas en el mundo que tengan ese problema y estén dispuestas a pagar solucionarlo y aquí estamos, indicó Zatarain.

Hay millones de personas que tienen dificultades para dormir y durante años se ignoró la importancia de la calidad del sueño, no solo la cantidad. Con una visión global, Alexandra ha desafiado los estereotipos no solo al irrumpir en un sector dominado por hombres, como lo es el de la tecnología, sino también al elevar el cuidado personal al mismo nivel que el emprendimiento. Para ella, el verdadero empoderamiento femenino no está reñido con la ambición: lo potencia.

Somos diversos como seres humanos y tenemos problemas de sueño diferentes, en eso nos enfocamos, como la tecnología nos puede ayudar a dar respuesta a cada uno de ellos, el producto estrella es un cubrecolchón a cualquier colchón de tu casa que te va a modular la temperatura para que estés siempre cómodo, siguiendo patrones, tu ritmo circadiano, para que puedas dormir más profundo.

Hay productos para ronquidos, agregar sonidos o meditaciones, el plan es seguir desarrollando productos de hardware o software para dormir mejor. El sueño es el pilar más importante de la salud y es el que tendemos a ignorar porque no estás consciente, para las mujeres el sueño es el más importante para regulación hormonal, si no se duerme bien se disparan las hormonas, el cortisol. Las mujeres tienen más insomnio que los hombres, cuando la mujer se está acercando a la perimenopausia uno de los datos más importantes es que cambia su forma de conciliar el sueño.

Las mujeres son distintas, al 80% les dan bochornos en la menopausia, a algunas les da 1 en la noche, a otras les dan 20. Lo importante es que hoy la ciencia está representada también por mujeres que están volteando a ver la importancia de investigar los síntomas de las mujeres. Son necesarias entre 7 y 9 horas para dormir, el momento del día para dormir es la noche, cuando se oculta el sol y hasta cuando sale el sol. La calidad del sueño va a ser más alta si te vas a dormir antes de la media noche, ambiente sin ruido, silencioso y más frío.