Diana Jerónimo, ingeniera en Energía y activista por la inclusión financiera con perspectiva de género, es actualmente Directora de Impacto Social en Avanza Sólido, una SOFOM que impulsa el bienestar económico de comunidades en situación de vulnerabilidad. Desde este rol, lidera proyectos de sostenibilidad, alianzas estratégicas y medición de impacto social, siempre con un enfoque de equidad y desarrollo comunitario.

“Hemos entendido muy bien que el microcrédito que, aunque no puede generar los grandes cambios que necesitamos justamente por todos estos desafíos no financieros a los que se enfrentan, las personas y particularmente las mujeres, nuestra oferta de valor va más allá de simplemente ofrecer un producto financiero también ofrecemos servicios no financieros que acompañan a estos productos y así se haga algo más integral”, señaló la directora.

Avanza Sólido y Pro Mujer unen fuerzas para transformar el acceso financiero de las mujeres en México

En un paso firme hacia la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres, Avanza Sólido, institución mexicana especializada en servicios financieros accesibles, anuncia una colaboración estratégica con Pro Mujer, organización líder en América Latina en el impulso del bienestar y autonomía de las mujeres.

“Nos dimos cuenta de que compartíamos muchos objetivos en común, mujeres, servicios integrales de salud, teníamos muchas aristas que coincidían, empezamos con productos no financieros, probando las herramientas, viendo las poblaciones con las que trabajábamos y a partir de ahí es que avanza sólido adquiere la parte de pro mujer México”, indicó Jerónimo.

Avanza sólido es una marca y avanza sólido con Pro Mujer estará operando en las zonas en las que tiene presencia y con la misma estructura como organizaciones hermanas. Pro Mujer, con presencia en varios países de América Latina, aportará su experiencia en formación y salud comunitaria, integrando servicios a los programas de crédito de Avanza Sólido.

Cuando volteamos a ver a las mujeres rurales y de la periferia, que no necesariamente están en una comunidad rural, en el mismo casco urbano, pero a las orillas, siguen habiendo muchos retos, uno de los principales es que podamos crear productos más especializados con un lente de género más establecido. — Diana Jerónimo, Directora de Impacto Social en Avanza Sólido

Entender las necesidades y desafíos para otorgar los créditos a las mujeres y que no sean productos que solo se pintan de rosa o púrpura en una época del año. Este proyecto buscar que deje de ser un camino tortuoso el acceso a las mujeres a un financiamiento, mejorar su calidad de vida de forma integral.