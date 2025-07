“Renacer Fértil”: el libro que rompe reglas para sanar cuerpo, mente y fertilidad

Maruxa Pariente Fernández, autora de Renacer Fertíl es ingeniera y maestra en Alta Dirección por el IPADE, con estudios en Inmunología, Farmacología y Genética en Harvard Medical School. Además, es terapeuta de Bodhi Medicine, certificada en Medicina Regenerativa y Medicina de Estilo de Vida.

“La primera capacidad que se anula cuando no estamos sanas, es las de reproducirnos, esa es una de las primeras cosas que el cuerpo deja de hacer por qué, porque no puedo traer algo al mundo si yo no estoy bien, entonces como mecanismo de defensa el cuerpo nos protege de eso, si pudiéramos llegar (aunque no queramos tener hijos) a ese punto de salud, estamos del otro lado”, indicó la autora.

Renacer Fertíl es mucho más que un libro sobre fertilidad; es una guía íntima y transformadora que invita a reconstruirse desde el cuerpo, la conciencia y el propósito. Combinando ciencia de vanguardia, herramientas clínicas y recursos de medicina interior, esta obra propone habitar el cuerpo con soberanía y crear salud fértil desde la raíz. Se trata de cambiar paradigmas sobre la fertilidad, el libro está “mal acentuado” con el propósito de no seguir reglas, ni siquiera las ortográficas, apunta Maruxa.

Hace muchos años un maestro me dijo, el verdadero milagro es poder ver la bendición detrás del caos y se me quedó supergrabado porque es así, hay muchísimas cosas que podemos nosotros etiquetar si es bueno o malo, o si es una bendición o una maldición y la verdad es que todo pasa por algo y para algo y en el momento que podemos verlo, más adelante que lo puedes ver, es cuando te conectas con esa energía de certeza y de milagros. — Maruxa Pariente

Entre los temas clave destacan la medicina de estilo de vida, la relación entre microbiota, inflamación y genética, los diagnósticos invisibles como trombo filias o inmunología reproductiva, y la visión de la infertilidad como síntoma y camino de autoconocimiento. También aborda el duelo gestacional, el trauma médico y la importancia de un renacer emocional, así como la soberanía corporal y la espiritualidad práctica.

“Se nos ha exigido convertirnos en hombres cuando nuestro cuerpo y nuestra energía no está diseñado, nuestra emocionalidad no está diseñada como para ser hombres, nuestro cuerpo no está diseñado tampoco para trabajar con el mismo nivel de estrés de un hombre y aparte por roles sociales tenemos que cuidar de la casa, de los hijos, de todo. El primer paso es el autocuidado, tenemos la idea de que cuidar de nosotras es egoísta, no porque luego no podemos dar a los otros lo que nonos damos a nosotras mismas”, señaló Maruxa Pariente.

“Renacer Fértil”: el libro que rompe reglas para sanar cuerpo, mente y fertilidad

Rutinas de hidratación y de comida, Maruxa comparte que la sensación de sed y de hambre se confunden, si no tomas agua vas a sentir más ansiedad por comer comida chatarra, es una espiral que empieza por como se hidrata la persona, pueden surgir problemas de insomnio. La regla más o menos es 1 litro por cada 23 kg de peso y que cada quien haga su cuenta, una cosa es tomar agua y otro es realmente hidratarse porque somos una mezcla de minerales y electrolitos, no nada más agua, por eso es importante tomar sueros, no nada más agua.

“No importa lo que traiga, si no lo puedo pronunciar, no me lo voy a meter en la boca, si es impronunciable, no me lo puedo comer, otra es, si no se lo daría a uno de mis hijos que recién está empezando a comer sólidos, no me lo voy a comer yo”, afirmó Pariente.

Sobre la salud Hormonal en “Renacer Fertíl” Maruxa escribe que son tres cosas las que debes hacer para tu salud hormonal, la primera es revisar tus mecanismos para desintoxicar el cuerpo sean buenos, tu carga tóxica debe estar baja; la segunda no generar picos de insulina (bajos y altos) y la tercera es revisar las glándulas suprarrenales, son las que controlan a las hormonas y deben estar bien nutridas.