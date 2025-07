Si estas vacaciones aún no tienes plan, una alternativa para todas las edades llega al sur de la Ciudad de México. Durante seis semanas, héroes y villanos saldrán de los cómics y la pantalla para convivir cara a cara con los visitantes y promete convertir cada rincón en una aventura.

Los fans del universo DC podrán encontrarse con personajes como Batman, Mujer Maravilla, Superman, Linterna Verde, Harley Quinn, el Joker y el Acertijo. También estarán presentes los clásicos de la infancia como Bugs Bunny, Lola Bunny, Piolín, el Pato Lucas, Taz y otros personajes icónicos de Looney Tunes.

¡Escoge tu bando!: Héroes y villanos se reúnen para una batalla inolvidable (IG: Six Flags México)

Un show en vivo que te pone del lado de los buenos... o los malos

Uno de los momentos más esperados es un gran desfile en el que héroes, villanos y personajes animados recorren el parque a bordo de coloridos carros alegóricos, acompañados de bailarines y espectaculares acrobacias. Este espectáculo se presenta tanto de día como de noche, ofreciendo experiencias distintas a cada hora.

El festival incluye un espectáculo en vivo donde el alcalde de Ciudad Gótica intenta mantener el orden, hasta que los villanos irrumpen y desatan una batalla. Con efectos especiales, acrobacias y participación del público, esta puesta en escena se convierte en uno de los momentos más dinámicos del evento.

Además del show y el desfile, los visitantes podrán disfrutar de una fiesta de espuma, experiencias interactivas, zonas de fotografía y las clásicas atracciones del parque como Batman The Ride, Superman El Último Escape, The Joker, Wonder Woman y Supergirl.

Como parte de la temporada, la entrada será gratuita para personas mayores de 65 años y niños que midan menos de 1.20 metros. Una oportunidad perfecta para disfrutar en familia sin preocuparse por el costo.

Para conocer los horarios, personajes, shows y detalles de la experiencia, puedes visitar la página oficial del parque.