La mujer estratega detrás de las marcas que todos comentan

Rose Ruiz se ha consolidado como una de las figuras clave en el mundo de las relaciones públicas en México. Con una trayectoria que combina creatividad, estrategia y un agudo entendimiento de las audiencias, Rosenda ha logrado posicionar a diversas marcas, personalidades y proyectos en la conversación pública, destacándose por su estilo cercano, auténtico y altamente efectivo.

“Yo paso horas, en la computadora, creando textos porque un relacionista público si no sabe escribir está perdido, no hay más, no son los amigos ni la gente que conoces allá afuera, son una parte, pero la más importante es arrastrar el lápiz, si uno no es buen redactor, si no tienes idea de como formar un boletín de prensa, como hacer un shout out, editar, como apoyar a todo un equipo, inclusive ahora con las redes estamos pegados con las compañías de las redes sociales, pero se da a partir de buenos textos”, señaló Ruiz.

Su sello personal es claro: relaciones públicas con calidez humana, honestidad y resultados reales. En esta entrevista, Rosenda cuenta cómo ve la industria hoy, por qué la comunicación genuina hace la diferencia y qué se necesita para reinventarse y no quedarse atrás.

Yo hago reportes y yo doy un retorno de inversión cada mes a mis clientes, empecé como becaria y TV Azteca está muy cerca y me fui a hacer las prácticas a un programa, tienda y trastienda, el mismo productor llevaba un programa de corte financiero. Gracias a eso y a mi buen inglés hacía las traducciones. — Rose Ruiz

Entre sus cuentas lleva la cadena de hoteles Pueblo Bonito. A lo largo de su trayectoria, Rose ha trabajado con todo tipo de clientes: desde marcas emergentes hasta nombres ya consolidados, siempre aportando ideas frescas y soluciones creativas para que cada historia llegue a quien tiene que llegar. Pero también vivió la brecha salarial de género

Este hombre con un pensamiento sexista no me pagaba por ser mujer, pero tampoco le pagaba a otras mujeres que habían trabajado para él, y mi esposo me dijo que iba a ir él a cobrarle en mi nombre y le cobró, indicó la Rose Ruiz.

La mujer estratega detrás de las marcas que todos comentan

Es así como analizando las horas de trabajo y la experiencia adquirida es que logra poner su propia agencia de relaciones públicas al tercer intento. Siendo una de las más exitosas en México. Se sigue preparando, tomando seminarios, por ejemplo, sobre la Inteligencia Artificial y aplicarla en su especialidad. Considera que uno de sus logros más importantes es mantenerse centrada en su objetivo que era crear una compañía en la que la gente crea y hoy Gloss Media Group es una realidad.