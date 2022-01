Puebla anuncia módulo permanente para vacunación. Checa la sede

La Secretaría de Salud de Puebla anunció la instalación de un módulo permanente de vacunación contra el coronavirus para embarazadas y rezagados, el cual se ubicará en el Complejo Médico del Sur, de la ciudad.

Así lo informó el titular de la dependencia, Antonio Martínez García, quien agregó que se tiene contemplado abrir otros puntos en municipios que estén densamente poblados, tales como Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Teziutlán.

Precisó que el complejo se encuentra en la calle Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo 11350, de la colonia Agua Santa y funcionará solo para colocar primeras y segundas dosis a embarazadas, así como a mayores de 18 años de edad que necesiten completar su esquema con Sputnik.

Martínez García agregó que conforme vayan llegando a la entidad biológicos de otras farmacéuticas se abrirá espacio para otros grupos de edad.

Adelantó que el ACME de la cuarta ola de Covid- 19, se registrará en la primera semana de febrero, es decir se alcanzaría el pico máximo de contagios, una semana después iniciaría un periodo en el que desciendan los nuevos casos positivos.

Afortunadamente la ocupación hospitalaria, tanto de camas normales como de ventilador, no se han incrementado exponencialmente, si están llegando más pacientes, tenemos un superávit prácticamente todos los días entre cinco y ocho pacientes de más, pero con esta tendencia esperemos que cuando lleguemos al ACME de ómicron no tengamos tantos pacientes como los tuvimos en la segunda ola, cuando no había vacunas”, dijo.