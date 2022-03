AE Capital: la empresa que defraudó a 150 poblanos y cuyos dueños no han sido detenidos

En Puebla son al menos 150 familias que destinaron sus ahorros y fueron víctimas de fraude por parte de la empresa AE Capital y quienes exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como al gobernador Miguel Barbosa Huerta intervenir en el caso y detener a los responsables, pues la entidad “fue cuna del fraude millonario”.

Los representantes legales de los afectados, encabezados por Eliana Bonilla Carmona, acudieron este 28 de marzo a la FGE, para solicitar a las autoridades que se agilice el proceso y se ejecuten las órdenes de aprehensión, que fueron giradas en noviembre del 20201, en contra de Gabriel Antuán Ortega y Luis Antonio Echeverría, dueños de la financiera AE Capital.

El monto de afectación por las personas en la entidad es de al menos 100 millones de pesos, principalmente personas de la tercera edad que destinaron parte de sus ahorros para su retiro, o vendieron sus propiedades para un mejor patrimonio.

A su vez, Ciro Ramírez Chávez, uno de los afectados, explicó que como mínimo pedían 100 mil pesos para acceder a una inversión, supuestamente con un 3 a 3.5% de ganancia mensual, de ahí les hacían firmar cada año pero desde 2020 no han entregado las inversiones y los responsables siguen en libertad.

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

“Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya los mandaron a traer pero se andan bufando y riendo que no les hicimos nada, que la ley contra ellos nada, por lo que es momento que se acabe el tema de corrupción, robo e impunidad, es momento que nos haga caso el señor gobernador (Miguel Barbosa)”, sumó.

Entre los principales afectados están dos mil personas de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco. También gente que reside en Estados Unidos y Europa.

Felipe Gil, abogado y representante de una pareja de adultos mayores, entre otras 28 víctimas, señaló que se han encontrado con negativas por parte de autoridades federales y estatales para aportar pruebas de datos a la investigación.

“La gente esta desesperada, nos topamos muchas veces con barreras, negativas, hemos tenido actos de investigación en la UIF y nos dicen que no porque la FGE Puebla no tiene competencia y por tanto no pueden informar, es importante porque se trata de tener datos de prueba que atañen que los imputados tienen cuentas bloqueadas por actos delictuosos “.

— Felipe Gil, apoderado legal de las víctimas.