Padres de Rosa María claman respuestas por su feminicidio; reciben desdén y burlas

Rosa María amaba cocinar y soñaba con ayudar a su familia para tener una mejor vida, era una joven de 15 años que vivía en una comunidad del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a quien le arrebataron sus sueños.

La mayor de seis hermanos, danzante del tradicional baile “Los Negritos”, Rosa María López Moreno abandonó sus estudios pero acudía cada fin de semana a trabajar en una cocina económica. Su padre de oficio albañil y su mamá es ama de casa.

El pasado domingo 20 de marzo salió temprano de casa para irse a trabajar a la fonda, pero ese día ya no llegó en la noche, además, tampoco se comunicó porque olvidó el teléfono, refirió su tío Lázaro López, en entrevista con Publimetro.

Sus padres pensaron que se pudo haber quedado con alguna compañera del trabajo o amiga, pero al no saber más, acudieron al siguiente día a la fonda de comida y preguntaron por ella, pero les dijeron que Rosa nunca llegó.

Al día siguiente, su padre, el señor Moisés, acudió al Ministerio Público, y lejos de que le dieran una asesoría para presentar su denuncia, señaló que el policía lo atendió de una forma burlona, “le dicen que en esos casos, esas niñas a esa edad salen por berrinche y regresan por su propia cuenta, hasta que se le pase el berrinche”.

Lázaro comenta que su hermano era una persona muy comunitaria y tenía buena relación con algunos funcionarios, por lo que buscaron al regidor de Gobernación del Ayuntamiento de Cuetzalan, Ángelo López García (Gelo) quién, junto con otras personas, acompañaron al papá a levantar la denuncia en la capital de Teziutlán.

Sin embargo, cuatro días después, el 24 de marzo, el cuerpo de Rosa María fue abandonado a la orilla de un predio de potrero donde se crían animales, a escasos 150 metros de su hogar. La persona que trabaja ahí reportó el hallazgo del cuerpo y su padre acudió al lugar para reconocerla; los peritos indicaron que el motivo de su muerte fue por asfixia mecánica.

“No sabemos si sufrió algún daño, lo único que sabemos es que tentativamente esa muerte sucedió a las 5:00 am del día jueves, no sabemos más , estamos en eso del asesor jurídico, también los padres temen que algo malo les vaya a pasar, en caso de que las autoridades no hagan bien su trabajo”, mencionó.