Lalo Rivera exige resultados a su gabinete o los dejará fuera

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez advirtió que todos los funcionarios están en revisión permanente y tiene “en la mira a un par de directores”, por lo que, dijo, si alguien se equivoca o no rinde en los resultados no tendrá duda de hacer alguna remoción.

Tras poner en marcha la segunda etapa de bacheo, detalló que todas las áreas de las dependencias que conforman el ayuntamiento son evaluadas cada ocho días, y desde el inicio de su gobierno ha habido cambios, aunque no en el caso de las secretarías.

“Si alguien se equivoca o no rinde los resultados que están esperando los ciudadanos y que estoy exigiendo como alcalde no tendré duda de hacer algún cambio o remoción, que además ha sucedido no en caso de titulares, sino de directores o jefes de departamento”, apuntó.