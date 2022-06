Solo una de cada 10 calles son transitables para personas con discapacidad en Puebla, advierte colectivo

Solo una de cada 10 calles se encuentran en condiciones óptimas para que una persona con alguna discapacidad pueda transitar, pues la mayoría enfrenta una serie de obstáculos; además no existen sanciones para quienes no respetan las zonas para este sector, señaló Martha Corona Espinoza, representante del colectivo Red Puebla para Todos.

En entrevista con Publimetro, resaltó que en la ciudad los proyectos de movilidad que se han planteado durante diversas administraciones no han considerado de manera completa la construcción de calles para personas que enfrentan alguna limitación, es decir, calles más amplias, seguras y con accesos que no impidan su tránsito.

Destacó que en la actual Ley de accesibilidad para personas con discapacidad no existen sanciones para aquellos que no respetan estos espacios, por ello, exigió a los diputados del Congreso de Puebla a legislar a favor de este sector.

Incluso, exhortó a que se revise las atribuciones para aplicar algún tipo de sanción en los estacionamientos de centros comerciales donde también se invadan zonas para personas con discapacidad, “ya que las leyes se hacen detrás de un escritorio, sin considerar lo que este sector vive día a día”.

[ Es el momento de invertir en la casa de tus sueños ]

“Una a lo mucho, también los espacios que se refieren para personas con discapacidad o sillas de ruedas o diferentes tipos de discapacidad no los respetan, mientras no haya una sanción que les pegue en el bolsillo, no lo van a respetar”, señaló.

— Martha Corona, representante de Red Puebla para Todos