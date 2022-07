Abandonados, módulos de medicina tradicional tras una década

Las mujeres que trabajan en el programa de medicina tradicional en Ayotoxco de Guerrero han solicitado a la Secretaría de Salud (SSA) de Puebla aumentar al doble el pago que reciben por cada paciente, pues actualmente les dan 50 pesos, además de regresen los apoyos que recibían y mejoren las condiciones de los centros de salud.

En entrevista con Publimetro, Leticia Reyes, representante de la Red de Organizaciones por la Defensa de Derechos Humanos en Cuetzalan, indicó que en toda la entidad existen 15 módulos, en los cuales se encuentran alrededor de 250 terapeutas, entre parteras, curanderas herbolarias y hueseros que son solicitados de lunes a viernes en alguno de estos centros.

No dejes pasar: Accidentes en menores se disparan hasta 40% esta época

Explicó que, desde 2007, cuando el programa inició, ellos reciben 50 pesos por atención, pero si el día que les toca acudir al módulo no hay pacientes no reciben nada; no obstante, los terapeutas tienen que gastar en pasajes para el traslado y comidas durante el día, para lo cual invierten mínimo 150 pesos, pues estos ya no son brindados por las autoridades.

“Son saberes que se van transmitiendo de generación en generación, una partera se capacita de su familia, abuelas, mamá, etc., en donde hay mucha población indígena se acostumbra la medicina tradicional, por la cultura y la necesidad de la gente ante el temor de algunas enfermedades como el Covid”, dijo. — Leticia Reyes

[ Walmart Week, ¡7 días para ahorrar! ]

Ante esto, desde hace seis meses han pedido diálogo con las autoridades estatales, incluso han dirigido una carta al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pero lejos de ser atendidas por los canales institucionales, recibieron represalias, pues luego de que la excoordinadora del módulo Verónica Ramos Escobar denunció acoso sexual contra dos curanderas fue cesada en diciembre de 2021.

También pidieron apoyo de la coordinadora estatal de programa, Alicia Barrales Ramos y de la subdirectora de Atención Primaria a la Salud, Laura Casimira Juárez, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Curandera Leoba La señora Leoba cura desde los ocho años. Aprendió de su abuela, quien era a su vez curandera en un pueblo cercano a la Sierra Negra. FOTO: CUARTOSCURO (Pedro Anza/Pedro Anza)

A su vez, la huesera Teresa González Martínez comentó que a esta situación se suma el retraso de sus pagos, pues lo hacen cada tres meses, por ejemplo, el último pago de 2022 se lo dieron en abril, por lo que esperan que sus ganancias se vean reflejadas en el tiempo correspondiente.

Agregó que en algunas ocasiones cooperan para hacer mejoras al lugar, tales como pintar, sembrar y cuidar sus plantas medicinales o realizar limpieza, pues desde 2011, a partir del gobierno de Rafael Moreno Valle, se retiró el recurso que recibían de 3.1 millones de pesos del Ramo 33, con el compromiso de que la SSA se encargaría de estos módulos.

Por lo que ahora ya no cuentan con apoyos económicos para mantener los jardines botánicos, para gasolina y acudir a jornadas fuera del módulo, quitaron personal de vigilancia, de intendencia y se terminó el apoyo de despensas a terapeutas.

“Hace años recibíamos alguna despensa, pero tiene mucho tiempo que no recibimos nada de parte del programa, cuando inició el Covid recibimos una despensa del gobierno, pero de ahí solo cuando nuestra coordinadora nos conseguía algún apoyo”

“Yo le contesto a mi familia que yo voy porque me siento a gusto y quiero seguir fomentando nuestras tradiciones, no quiero que se pierda, en ese lugar me siento como familia, nuestra coordinadora nos trata bien”, agregó. — Teresa González, terapeuta

¿En dónde hay módulos de medicina tradicional?