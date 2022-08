Disminuyen denuncias por maltrato animal ante filtración de datos

El Ayuntamiento de Puebla recibe en promedio 22 denuncias al mes relacionadas con el maltrato animal; sin embargo, las sanciones son mínimas, pues asociaciones han señalado que funcionarios no respetan la protección de datos de los denunciantes.

De acuerdo con información proporcionada a Publimetro, la dirección de Protección Animal de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital ha recibido 176 reportes por maltrato animal de octubre que inició la administración al 19 de julio de este año.

Aunque, menciona que también se han recibido quejas por abandono de animales o por muerte, por lo que en total se tiene un acumulado de mil 708 reportes desde que recibieron la gestión.

Sin embargo, hasta el momento solo se ha aplicado tres sanciones a los responsables y dos apercibimientos, ante la falta de denuncias.

Aunque no señalan un colonia particular donde se concentren más reportes, refiere que las juntas auxiliares tienen una mala cultura sobre la tenencia responsable, por lo que las llamadas para atender estos casos son más frecuentes en dichas zonas de la ciudad.

Aunque la Dirección de Protección Animal no decide el monto de la sanción, ya que esta corresponde a un juzgado calificador, esta puede ir desde 36 horas de arresto y una multa de hasta 50 UMAS, es decir, cuatro mil 811 pesos.

Piden protección de datos

La subdirectora de la asociación Ángeles Peludos, Mónica González Vega destacó la importancia de la protección de datos personales, ya que en diversas ocasiones, los funcionarios “tienen la lengua suelta” y perjudican a los denunciantes, ocasionando conflictos vecinales y que las personas ya no quieran denunciar.

Apuntó que las personas que maltratan a un animal son personas violentas, por lo que las personas tratan de cuidar su integridad, aunque también quieren que pare el maltrato, por lo que la protección de datos es un tema que preocupa a la gente.

“Luego los empleados que van a a ejecutar la orden tienen la lengua bien suelta, dicen ‘pues si su vecina nos dijo que estaba maltratando a perros’, por eso la gente no quiere denunciar”.

Destacó que su organización recibe entre dos a tres reportes a la semana de maltrato animal y en lo que va del año suman al menos 35 casos; sin embargo, no fungen como una figura legal para actuar en contra de, por lo que canalizan los casos a las áreas correspondientes.

Desafortunadamente, comentó que por temor a represalias, solo tres de cada 10 quejas llegan a una denuncia, pues la gente “no quiere meterse en problemas”, ya que las denuncia no es anonima, sino confidencial.

“Principalmente son porque los dejan todo el día atados, no les limpian y les pegan o los matan. Pero, no podemos decir ‘es que mi vecino está maltratando al perro’ e ir a denunciar porque no nos consta, nos piden al menos un audio, video o foto”. — Mónica González, subdirectora de Ángeles Peludos

González Vega refirió que las colonias de donde más reciben denuncia sonTepeyac, San Ramón y Bosques de San Sebastián; no obstante, dijo que eso no implica que en colonias de estratos sociales más altos no haya maltrato, sino que no se denuncia.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a fin de que se difunda más que existe una ley que protege a los animales, que se puede denunciar, así como el tema de la tenencia responsable, y, si no se cumple, puede haber sanciones.