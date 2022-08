Aunque lo “quería y respetaba”, Miguel Barbosa retira su amista a Fernández Noroña

El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, retiró su amistad al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, esto porque el legislador del Partido del Trabajo (PT) acudió cuarto informe de actividades del diputado federal de Morena, Ignacio Mier, con quien el mandatario estatal tiene diferencias pese a que son del mismo partido.

La molestia del gobernador fue porque Fernández Noroña “destapó” a Ignacio Mier para ser su sucesor en la gubernatura de Puebla, pese a las diferencias entre ambos, ya que incluso Mier presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador.

“¿Esa es la unidad, que vengas a ayudar a Mier? Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste a un amigo, te lo digo para que ya no andes haciendo ‘tik toks’ y ese tipo de payasadas. Perdiste a un amigo, esos a los que viniste a hacerles el favor, porque te pidieron que vinieras a ser ‘destapador’, nunca te han tomado en serio, salvo que sepas que ya no vas a ser candidato a la presidencia y estés buscado un acuerdo para una candidatura yo sí te he respetado y te he querido, cabrón”.

Fue el domingo cuando Mier rindió su informe de actividades, uno de los oradores fue Fernández Noroña, quien llamó a Barbosa a la unidad y respaldar la eventual candidatura de su paisano a la elección gubernamental de 2024.

Gracias amigo @fernandeznorona por haber acudido a mi informe legislativo y por tus valiosas palabras. La unidad es el camino para fortalecer al movimiento. pic.twitter.com/KtCwbSUPWm — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 29, 2022

“Llamo a mi amigo, a mi compañero de lucha, al gobernador Barbosa a la unidad, ningún litigio al interior del movimiento nos ayuda. Necesitamos unidad, altura de miras, poner al movimiento por delante. No hay duda que Nacho Mier tiene merecimientos para aspiran al relevo en la gubernatura de Puebla, la unidad es fundamental para el movimiento”, se escucha decir al diputado en don video difundido por Mier.

