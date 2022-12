Municipios son opacos con el cobro de alumbrado, advierte Sergio Salomón

El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina señaló que la recaudación por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) había quedado en la “discrecionalidad” en los municipios, ya que no se tenía reconocido en su Ley de Ingresos.

En conferencia de prensa, comentó que anteriormente este cobro no se reconocía en la finanzas de cada municipio pese a que lo cobraban desde años.

“En el Congreso lo que dieron cuenta fue poderlo registrar en su Ley de Ingresos, cosa que no estaba antes. ¿Por qué es importante?, porque es la forma en que se mide a los Ayuntamientos en dónde y cómo van aplicar este tipo de recursos, antes no se hacía así y por eso quedaba a discreción como se podía manejar el tema del DAP”, explicó.

Recordó que incluso, cuando fungía como presidente del Congreso de Puebla, la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor del cobro al determinar que no es un impuesto sino un derecho para el servicio del alumbrado público.

Además, dijo se garantiza que el cobro no sea mayor a lo que se venía pagando, entendiendo que la responsabilidad de solicitarlo es de los presidentes municipales y obligación demostrar en qué van a aplicar ese recurso.

“Es decisión del Congreso del Estado y nosotros respaldaremos cualquier acción que esté en el marco de la legalidad, con ello se deja una acción más de transparencia, de no mentir, no robar y no traicionar”, acotó.