Comienza la verificación vehicular obligatoria para autos particulares

A partir de este lunes 2 de enero la verificación vehicular es obligatoria para que los autos de la zona metropolitana de Puebla puedan circular.

Para realizar este trámite es necesario que no haya adeudos de fotomultas y programar una cita en la página web citasenlinea.puebla.gob.mx, de acuerdo con el calendario emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot). Cabe señalar que sin una cita, no se realizarán las pruebas.

Ahora ponemos a tu disposición el #KioskoDeServicio para que de manera rápida y sencilla, realices los pagos en efectivo de:

✅Constancia última de #VerificaciónVehicular

✅Expedición de certificado y holograma exento

✅Testificación Vehicular

✅Otros servicios del @Gob_Puebla pic.twitter.com/ELX2k1YOVa — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) January 2, 2023

Los dueños de autos híbridos y eléctricos deben obtener un certificado y el holograma tipo “Exento” directamente en la ventanilla de atención al público en la Dirección de Gestión de Calidad del Aire con un costo de 210 pesos.

Para los vehículos de gasolina, los hologramas “00″, “0″, “1″ y “2″ el precio de la verificación es de 628 pesos; sin embargo, la vigencia para el holograma tipo “00″ es de dos años a partir de la fecha de la factura.

En caso de que se haya realizado la verificación vehicular en otro estado que no pertenece a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se deberá hacer una cita para el trámite de testificación, con lo cual podrá circular en la entidad poblana por los siguientes seis meses.

Dan prórroga para el transporte público

Los conductores de transporte público, incluidos taxis de plataformas como Uber y Didi, entre otros, tuvieron que verificar durante octubre, noviembre y diciembre de 2022 manera obligatoria.

No obstante, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció la emisión de un decreto para dar una prórroga de seis meses a todas las unidades del transporte público que no han cumplido con la verificación vehicular porque operan en zonas sin verificentros cercanos, por lo que no será aplicable para Puebla, San Andrés Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Atlixco y Tehuacán.

El gobernador @SergioSalomonC y las titulares de @AmbienteGobPue y @MTGobPue, @BetyManrique y @ElsaBracamonte6, respectivamente anunciaron un decreto que amplía 6 meses el tiempo de la verificación vehicular para el transporte público en ciudades donde no hay verificentros.

Asimismo, Elsa María Bracamonte González, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estatal informó que dentro de 15 días comenzarán los operativos para sacar de circulación al transporte que no ha verificado.