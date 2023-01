Solo dos de cada 10 empresas toman acciones para regular descargas al río Atoyac

A tres meses de la firma de convenio, solo 70 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (Citex) se han comprometido a regular sus operaciones para disminuir los desechos contaminantes al río Atoyac, informó el presidente Jorge Moreno Rojas.

En entrevista con medios, indicó que durante el año pasado 15 empresas del sector textil fueron sancionadas por contaminar, algunas que manejaban mezclilla y otras para teñido de algodón, poliéster y fibras sintéticas; aunque ya todas están operando porque han empezado un plan de trabajo para regularizarse.

Apuntó que algunas estaban en Huejotzingo, San Martín Texmelucan, en la ciudad de Puebla y en Tehuacán o Teziutlán, donde hay un porcentaje alto que se enfocan en la parte de la confección, por lo que hay más lavanderías.

Comentó que son 170 socios de Puebla, pero con el estado vecino suman 350 empresas, pero menos de la mitad se han sumado al convenio para mejorar sus procesos de producción.

“Habrá empresas que por decisiones particulares no han querido participar, pero hay otras que dentro de sus procesos no utilizan teñido para tela, sino están fabricando otros productos que no requieren agua”.