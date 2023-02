Marcha del 8M será incluyente, hombres podrán participar

Bajo el lema “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, organizaciones convocaron a la marcha 8M en la ciudad de Puebla, en la cual por primera vez será incluyente, es decir, que también podrán acudir hombres.

A un mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, asociaciones y colectivas como Yes She Can, 33Mujeres y Bisexuales Puebla convocaron a la ciudadanía a participar en la marcha que iniciará a las 15:30 horas desde el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el Bulevar 5 de Mayo hacia el Zócalo de Puebla.

Edurne Ochoa, representante del colectivo 33 Mujeres, aseguró que existe una deuda histórica con las poblanas, por ello esta megamarcha exigirá el cumplimiento de sus derechos humanos, condiciones de igualdad, desarrollo, justicia y paz.

También ampliaron la convocatoria a más grupos feministas, de la comunidad LGBT+ y activistas que estén comprometidos en visibilizar las diferentes violencias a las que se enfrentan cotidianamente, independientemente de su ideología o religión, por ello “será incluyente, con miradas interseccionales”.

“Esta es una marcha totalmente incluyente, con miradas interseccionales y hacerles la invitación en que todas, todos y todes marchemos este 8 de marzo”. — Joseline Paredes de “Yes She Can”.