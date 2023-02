Colectivos exigen robustecer medidas para reducir muertes viales

Colectivos de movilidad en Puebla exigieron a las autoridades implementar medidas para reducir las muertes por accidentes viales, los cuales han aumentado en un 80% durante los últimos dos años.

En conferencia de prensa, Lizeth Mejorada Barrios, de Puebla Vigila, reconoció que se han hecho diversos esfuerzos durante los últimos años por parte de los distintos niveles de gobierno; sin embargo, hasta ahora, las muertes siguen incrementando.

A su vez, Armando Pliego Ishikawa de la Coalición Movilidad Segura resaltó que se requiere un sistema más confiable y robusto de emisión de licencias para todas las personas que conducen vehículos motorizados públicos y privados.

Comentó que la propia Ley de Transporte refiere que para obtener la licencia se debe realizar un examen práctico de manejo y este todavía no se aplica, solo se realiza uno teórico en donde cualquier persona que paga la obtiene, sepa manejar o no.

Asimismo, dijo que se requiere de una intervención profunda en la operación del transporte público de la entidad, pues tras un incremento del 40% de la tarifa hace tres años, el mejoramiento de este servicio sigue siendo una deuda pendiente para los poblanos.

“Hemos visto este cambio de camiones por unidades tipo van, pero no son accesibles para personas con discapacidad y los conductores no respetan el reglamento y más bien privilegiando maximizar la cantidad de gente que pueden subir, no respetan horarios, limites de velocidad”, comentó.

— Armando Pliego, integrante de la Coalición Movilidad Segura