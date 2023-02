Uso de cubreboca ya NO es obligatorio en espacios cerrados

El uso de cubreboca para acceder a un espacio cerrado ya no será requisito en Puebla, pues el gobernador Sergio Céspedes Peregrina anunció la suspensión indefinida a partir del lunes 20 de febrero, tras un descenso de contagios por Covid-19 de la sexta ola.

En rueda de prensa, agradeció a los poblanos la responsabilidad que asumieron desde diciembre pasado cuando se decretó está medida para evitar la proliferación de enfermedades respiratorias durante la temporada de invierno.

📰 #RuedaDePrensa | Hemos determinado la suspensión indefinida del uso obligatorio de cubrebocas en el estado de #Puebla.



Apuntó que la decisión se tomó porque la etapa de contagio no representa un riesgo, aunque será decisión de cada quien si usa o no el cubrebocas; no obstante seguirán invitando a prevenir con la vacunación.

A su vez, el secretario de Salud, Antonio Martínez García informó que los casos Covid-19 registrados no superan los 228, pues desde el 18 de enero hubo una disminución de contagios.

“La incidencia en la sexta ola pasó del lugar 21 al 35, muy debajo de la media nacional, para disminuir el número de casos, el número de internamientos y el número de defunciones, uno de los 5 estados con mejor manejo de la pandemia”, destacó. — Antonio Martínez, secretario de Salud Puebla

No obstante, llamó a continuar con la autorregulación y mantener las medidas de higiene, pues la pandemia del Covid-19 no ha terminado y si se tomó está decisión fue por la baja en los contagios.