“La importancia de los restauradores es que preservan la historia”: Emmanuel Ponce de León

“Es importante como identidad, que se recupere la historia, un lugar sin historia no tiene futuro”, son las palabras de Emmanuel Ponce de León García, un técnico en restauración que destaca el valor de conservar un inmueble o casona del Centro de Puebla.

Recordando algunas palabras del escritor español Agustín Espinosa, considera que un inmueble debe ser intervenido como un bien para el futuro, darle la eficiencia para que se vuelva a ocupar, no dejar que se deteriore, porque eso también es lo que da importancia a las ciudades.

Sin embargo, dijo que no muchos restauradores son reconocidos para participar en proyectos de rescate en el Centro Histórico o su alrededor y aportar en el cuidado de la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

RESTAURADOR Emmanuel Ponde de León García, es un técnico en restauración con más de 11 años de experiencia en el cuidado histórico de los inmuebles de Puebla.

¿Qué quiere decir Remohiart y que significa para ti?

— Remohiart, sus siglas son de Restauradores en Movimiento para la Historia y las Artes, es un taller para hacer conciencia de preservar, de cuidar, salvaguardar, de mantener esas raíces con las que nosotros crecemos, pero no vemos. Con esto Remohiart quiere llegar a rincones menos conocidos para que la gente que no sabe de esta profesión sepan que estos trabajos son serios y profesionales.

¿Cuáles son los riesgos de no tener a alguien apto o capacitado?

— Es importante que el restaurador sepa de la materia, de la composición de la construcción de un inmueble, de los materiales, porque hay veces que desgraciadamente, lo hemos visto en algunos imuebles del Centro, ponen a gente que no sabe intervenirlo, algunos les ponen cemento, que es brutal para un inmueble de esas características, algunos eran de arena y cal, otros de adobe, el movimiento propio del suelo, o un temblor fricciona el aplanado original con el nuevo material, entonces lo va degradando o destruyendo.

Es la importancia de saber que en cada inmueble se debe tener un apuntalamiento de muros, en techos donde las vigas ya están en mal estado, donde la losa se puede colapsar, hay que tener mucho cuidado en inmuebles antiguos.

¿Hay lugares para poder certificarlos?

— Desconozco, pero sería importante que haya una bolsa de trabajo, no sé si lo haya, pero en algún momento mandé documentos a la Gerencia del Centro Histórico y hasta la fecha no me dijeron nada; ahora están haciendo intervención de fachadas de casas, pero yo que he estado 11 años involucrado en restauración y tengo conocidos arquitectos, ingenieros, restauradores, al menos yo no sé dónde acudir, no sabes ni quiénes son, no sabes si realmente la gente que contratan está capacitada para supervisar los inmuebles, tampoco es público, sería benéfico para nosotros que necesitamos trabajo y vivimos de eso.

Ayuntamiento, Gerencia e INAH son donde tienes que solicitar los permisos para realizar las intervenciones; sin embargo, no toda la gente lo hace y eso no está regulado, de repente hay gente que lo hace sin permiso, un muro que no tenían que tirar lo tiran, o un aplanado que tenía pintura mural lo desaparecen, deben participar más, que vean la forma de nuestro trabajo y que lo avalen.

¿Cuál es lo más solicitado y cuánto llega a costar?

— Lo tienes que ver como una inversión, porque más allá de un bien cultural, también es un bien familiar, los que heredan este tipo de inmuebles. Algunos se les hace pesado invertir o poner dinero porque es una suma considerable, dependiendo del daño de los inmuebles, mientras más tiempo dejes pasar el deterioro, más caro va a salir, eso sin duda.

Principalmente personas de 50 a 60 años son los que más se interesan por la restauración, el costo es muy variable, depende del deterioro y del tipo de inmueble, pero puede ir de los 20 mil a los 100 mil pesos, si es en interior puede ser un costo diferente; en casos superiores, el gobierno es quien más tiene recurso para intervenir.

¿Cada cuánto se debe dar mantenimiento?

— Yo creo que de una a dos veces al mes, una de las primeras cosas que deben hacer es que no se esté deteriorando el inmueble, ya sea por lluvia, polvo, ceniza del volcán, que se observen los techos, que las bajadas de agua estén limpias, que no tengan tierra o parásitos vegetales que pueda dañar o expandirse, que no tenga humedad, grietas o fisuras, pintura, entre otras cosas.

¿Qué dejó al descubierto en Puebla los sismos de 2017?

— Más allá de trabajo, dejó ver que es importante darle mantenimiento a las casas antiguas, también la falta de conocimiento de lo que es la restauración y esto enseña de algún modo que deben existir más especialistas para la intervención de este tipo de inmuebles.