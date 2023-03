SEP, intolerante ante marcha del 8M, le niega el ‘permiso’ a maestras

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal se mostró intolerante ante la posibilidad de que maestras y trabajadoras administrativas asistan a la marcha del 8M por el Día Internacional de las Mujeres, pues solo podrán hacerlo fuera de horario laboral, sostuvo el encargado de despacho de la dependencia, José Sorcia Ramírez.

Aunque el gobernador Sergio Céspedes Peregrina anunció la mañana del lunes que todas las funcionarias del gobierno de Puebla podrán acudir a las manifestaciones sin que se les apliquen sanciones, Sorcia Ramírez afirmó que los contratos de las maestras son distintos a las de funcionarias en otras dependencias estatales.

“No dijo maestros y maestras, en las oficinas de gobierno no lo sé. (...) Voy a preguntar al gobernador si también incluye a todas las maestras, pero hasta el momento no tengo esa información”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El funcionario estatal señaló que las docentes no pueden dejar sin clases a los estudiantes por acudir a lo que calificó como “una festividad”, por lo que las maestras que deseen acudir deberán hacerlo en un horario no laboral.

“Imagínense si mañana hay un día de no sé qué y día de no sé cuánto (...) Con todo derecho (pueden hacerlo), cuando terminen las jornadas de trabajo, no podemos dejar a los niños sin clases (...) pero si mañana, imagínense, hay otra festividad, y dicen, ‘suspendemos clases’”, expresó.

— José Sorcia, encargado de despacho de la SEP en Puebla