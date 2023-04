Retirarán 600 construcciones que invaden calles, algunas desde hace años

Hay al menos 600 construcciones ilegales en la vía pública pendientes de retiro que tienen hasta 20 años de existir y que fueron permitidas en administraciones pasadas, señaló el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez.

En entrevista con medios, refirió que recibieron mil 200 quejas para el retiro de estructuras que invaden la vía pública, de la administración pasada, las cuales no fueron atendidas por falta de atención, personal y tiempo, por lo que hasta ahora han avanzado con 600 trámites de retiro.

Apuntó que solo en lo que va del año se han demolido ocho construcciones ilegales y comentó que tienen reportes que desde hace 10 a 20 años se instalaron estructuras, rejas o construcciones y no se hizo algo al respecto.

Comentó que esta práctica no es exclusiva de una colonia, pues los reportes son en toda la ciudad y son por diferentes tipos de abusos, siendo los más comunes:

Extensión de las viviendas hacia la vía pública

Construcción sobre cajones de estacionamiento

Extensión en parques

Ampliación de casas que colindan con áreas verdes

Cierre de calles

Ocupación de banquetas y andadores

“Es una anarquía que ha prevalecido en la ciudad y tenemos que poner orden (…) cuando se promueve una ocupación, normalmente son 10 años, pero son pocos los que sabemos que han recurrido a un mecanismo jurídico”, señaló. — Felipe Velázquez, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano

Velázquez Gutiérrez agregó que hasta el momento se ha iniciado el procedimiento de retiro en la mitad, por lo que en las próximas semanas acudirán a los lugares para derribar las estructuras o construcciones pendientes.

No obstante, reconoció que aún falta personal y no se dan abasto con la cantidad de reportes que no fueron atendidos por administraciones pasadas.

“De esos 600 se ha iniciado procedimientos de la mitad, más o menos, algunos ya están con orden de demolición, pero esta semana se harán dos y otros seis las siguientes dos semanas”.

Apuntó que, una vez concluidas las tareas de derribo, se inicia un procedimiento de requerimiento del cobro al particular por el retiro de los elementos y en caso de no pagar, la multa sigue incrementando.

¿Cuál es la multa por invasión de espacios?

En el Código Reglamentario Municipal (Coremun) de Puebla, están estipuladas las sanciones por la invasión del espacio público: