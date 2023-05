Suspensión de clases por caída de ceniza del Popo se extiende a 22 municipios

ESCUELAS Aunque el uso de cubreboca ya no es obligatorio en Puebla, algunos estudiantes llegan a sus escuelas con mascarilla. (Mara Gonzalez)

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, Isabel Merlo Talavera, informa que se amplió a 22 municipios la suspensión temporal de clases, desde nivel preescolar hasta el nivel superior, por la caída prolongada de ceniza volcánica.

No dejes pasar: Autoridades deben estar preparadas ante posible explosión del Popocatépetl

En rueda de prensa, comentó que estas medidas se aplicarán a 900 escuelas de todos los niveles educativos, donde estudian 125 mil estudiantes y con más de seis mil maestros de los siguientes municipios:

Acteopan, Atlixco, Atzizihuacan, Calpan, Cohuecan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huaquechula, Huejotzingo, Nealtican, San Diego La Meza Tochimiltzingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Nicolás de Los Ranchos y Santa Isabel Cholula.

Además de los municipios de Teopatlán, Tepeojuma, Tepexi, Tianguismanalco, Tilapa, Tlapanalá y Tochimilco.

La funcionaria precisó que no representa que no haya clases, sino que serán en la modalidad a distancia, las actividades acadéicas se reanudarán de forma presencial una vez que la autoridad competente determine que ya no hay riesgo para la salud de estudiantes, profesores y personal administrativo.

“El tema de la inactividad o la no presencia de los alumnos en las escuelas no significa la totalidad de la suspensión de las actividades, se aplica la educación a distancia en donde los maestros continuarán trabajando mediante libros de texto pero sin que estén presente los alumnos”, dijo — Isabel Merlo, titular de la SEP Puebla

Asimismo, Merlo Talavera exhortó a la población a seguir atenta a los canales oficiales del gobierno para informarse sobre las medidas que se están tomando en torno al aumento de la actividad del volcán Popocatépetl.

Apuntó que el sistema de educación a distancia no es estrictamente con el uso de Internet, pues existen otras herramientas como los libros de texto, cuadernillos de aprendizaje, entre otros materiales, por lo que el sistema educativo en el estado aplica la experiencia que se tuvo en la pandemia por el Covid-19.

En tanto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes recordó que el semáforo del volcán se mantiene en amarillo Fase 2, por lo que se exhorta a la población mantener la calma y seguir atenta a los cambios en los protocolos y estrategias de prevención.