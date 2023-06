Central de Abasto pide a comerciantes evitar colusión con huachicoleo

Tras el hallazgo del huachitúnel cerca de la Central de Abasto, el administrador general del lugar, Israel García Pineda, exhortó a las autoridades a regular la actividad comercial en esa zona y a los comerciantes evitar “ser fachada” para la ordeña de ductos de Pemex.

En entrevista con Publimetro, el representante de este gremio reprobó este hallazgo que dijo, no solo afectan la imagen de quienes laboran en la zona sino que vulnera la seguridad y pone en riesgo a los 15 mil a 18 mil personas que visitan la Central todos los días.

En ese sentido, dijo estar a favor de que se ejerza acción legal contra quien o quienes resulten responsables del huachitúnel, pues si hubiese ocurrido otra situación de desastre, como lo que sucedió en San Pablo Xochimehuacán en 2021, el daño no solo sería para quienes laboran ahí, sino para los habitantes del resto de la capital, quienes acuden para adquirir sus productos y comercializarlos.

Aseguró que durante su gestión, las actividades se han realizado de forma cotidiana y normal, por lo que no tenían sospecha de alguna actividad ilícita, ni tampoco han recibido reportes de una presunta ordeña cerca de la zona.

“Buscamos que no quede como un hecho en el olvido, que se de seguimiento, no sabemos cuánto tiempo estuvo la toma en la zona, no se había reportado en los años recientes una situación así, había sido cruzando la Vía Corta o del lado de Xochimehuacán”, señaló.

— Israel García, administrador de la Central de Abastos Puebla