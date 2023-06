¡Que le bajen dos rayitas! Impulsan reforma a ‘Ley Bala’ ante linchamientos

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla trabaja con el Congreso del Estado para aprobar una reforma a la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública por parte de policías, con el fin de que pueda aplicarse en casos de intentos de linchamientos, esto a casi cinco años de la abrogación de la llamada “Ley Bala”.

En entrevista, el presidente del organismo autónomo, Félix Cerezo Vélez reconoció que en varias ocasiones los uniformados se quedan viendo el hecho y no intervienen en el acto, hasta que la turba enardecida se disipa y en ese momento pueden rescatar al presunto delincuente.

“En ocasiones no hay reacción, no llegan (los policías), protegen a la persona, con la independencia de que le atribuyan algún delito, lo rescaten y lo pongan a la disposición de la autoridad, llegan tarde, llegan muy tarde, o no intervienen”