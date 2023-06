Falta un año y suman 24 quejas por actos anticipados rumbo al 2024

Aún no llega el 2024 y el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Puebla ha recibido al menos 24 quejas por presuntos actos anticipados de campaña, principalmente contra funcionarios federales, informó la consejera presidente del Blanca Yassahara Cruz García.

En entrevista, explicó que después de la reforma al órgano electoral estatal, éste ya no sanciona conductas, pero se encarga de investigar, se llena de elementos de prueba y remite los casos al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que, a su vez, los traslada a la sala regional del Tribunal de la Federación.

“La autoridad electoral no sanciona, solo investiga la queja que nos presenten, tomamos el expediente, lo remitimos al Tribunal Electoral del Estado y este es el que tiene la facultad exclusiva para analizar las pruebas, los hechos, y si se configura una acción sancionarla”, apuntó.

Cruz García evitó dar más detalles de contra qué personajes son las quejas, bajo el argumento de la secrecía de la investigación, pero dijo que han sido principalmente en contra de funcionarios federales.

“Más bien se dirigen a actores, a quien puedan ver en un despliegue, encontrar el nombre es a quien si dirige, no les podría decir quién más o quién menos, porque no les tengo la cifra exacta (...) funcionarios estatales o municipales no, la mayoría son figuras federales “, dijo