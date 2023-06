Vehículos libran multa de 1,867 pesos, les dan otro oportunidad para verificar

Por segunda ocasión, el gobierno de Puebla amplió la prórroga para realizar el programa de Verificación Vehicular con horario extendido hasta el 31 de julio, a fin de que los automovilistas y transportistas puedan circular sin ser multados por no haber cumplido con esta obligación.

A través de su cuenta de Twitter el gobernador Sergio Céspedes Peregrina informó que se ampliará el plazo del programa para autos privados y del transporte público, luego de que el plazo vencía el próximo 30 de junio, y los centros de verificación se empezaron a saturar por la demanda de los faltistas.

‼️📰 #ACTUALIZACIÓN | Les informo que hemos decidido ampliar el periodo de atención en los verificentros con horario extendido hasta el día 31 de julio. 🚘



Nuestro reconocimiento a la ciudadanía que ha cumplido con este compromiso con el medio ambiente.



Céspedes Peregrina reconoció a la ciudadanía que ha cumplido con este compromiso con el cuidado del medio ambiente, pues dijo que el cambio climático es una realidad ya que “es un tema que nos involucra a todas y todos”.

¿De cuánto es la multa?

Cabe mencionar que el costo de la verificación es de 628 pesos, y de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), las multas por no verificar irán de los mil 751 pesos a 2 mil 340 pesos.

Ubicación de los verificentros

Actualmente hay 16 centros de verificación, mismos que se pusieron en marcha a finales de octubre del año pasado, pero la meta era operar 34 verificentros y cubrir la demanda en todo el estado.

Puebla Capital

Calle 24 Sur 4107, Colonia el Mirador.

Boulevard Hermanos Serdán 3320, Colonia Amor.

Calle Francisco Javier Mina 917, Colonia Mayorazgo.

Boulevard Atlixco 2917, Colonia Ampliación Reforma.

Boulevard Hermanos Serdán 802, Colonia El Riego.

Prolongación Reforma 3902 y 3902 bis (entre 39 Norte y 41 Norte) Colonia Aquiles Serdán.

Boulevard Municipio Libre 1838, Colonia Universitaria.

Avenida Forjadores 7322, Colonia San José del Puente.

Calle 109 Poniente sin número, esquina con Calle 15 Sur Colonia Ex Hacienda Mayorazgo.

Lateral Norte de la Vía Atlixcáyotl 7202.

Al interior del estado: