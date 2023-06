Fuerza por México no descarta alianza local para 2024 pero tampoco serán escalafón

La dirigente estatal de Fuerza por México (FxM), Maiella Gómez Maldonado señaló que están abiertos a aliarse con cualquier otro partido para el 2024; no obstante, dijo que no son los tiempos pues están enfocados en recobrar militantes y territorio tras recuperar su registro.

En conferencia de prensa junto a un grupo de militantes, la exdiputada local y federal se presentó como la nueva presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de dicho partido que estuvo en riesgo de perder el registro.

De cara al proceso electoral de 2024, dejó claro que no apoyarán a ningún aspirante a la gubernatura de Puebla, pues precisó que aún no son tiempos de definir precandidatos o candidatos y están consolidándose como instituto político.

No obstante, Gómez Maldonado abrió la posibilidad de conformar alguna alianza con otros partidos políticos, pero apuntó que no será “la chiquillada ni comparsa de nadie”, tampoco el escalafón de alguien que solo busque una candidatura en beneficio propio.

“Fuerza por México es un partido político con autonomía y vida propia, tenemos claro nuestro proyecto, no somos chiquillada ni comparsa de nadie, ni le ponemos el pie a nadie y tampoco somos escalafón de nadie”, apuntó.

Lo mismo dijo para los perfiles que buscan integrarse a otros partidos como Morena, quienes tienen puertas abiertas pero tendrán que ayudar a consolidar la estructura y la base territorial, así como abanderar los objetivos, principalmente en defensa de las mujeres y los jóvenes.

En cuanto a las bardas pintadas en la capital poblana que promocionan el nombre de Pepe Chedraui con el color rosa que usa FXM, aseguró que no ha habido acercamientos con el empresario, pues desconoce cuáles son sus intereses.

“Las puertas están abiertas para quienes quieran participar, mujeres y hombres, pero no es el momento, no estamos en el momento para determinar quién o no puede participar”, insistió.