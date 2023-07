Nacho Mier invita a Tony Gali a sumarse a su proyecto político

El coordinador de legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, abrió la posibilidad para que Antonio Gali Fayad, exgobernador panista, se sume a su proyecto político rumbo a la gubernatura de Puebla en 2024.

En rueda de prensa, el funcionario federal afirmó que existe una amistad con el panista y no será él quien juzgue sus acciones del pasado, debido a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.

Mier Velazco dejó claro que cualquier político, incluso de otras ideologías partidistas, es bienvenido a su proyecto político, siempre y cuando aporte algo en beneficio de Puebla, “sin egoísmo”.

En entrevista aparte, la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo aseguró que ni el empresario priista Pepe Chedraui Budib, ni morenovallistas, han buscado unirse a Morena como ha trascendido en semanas recientes.

“Yo sigo esperando que venga alguien, nadie se ha acercado, ni a nivel estatal ni a nivel nacional entonces no podría decir eso (si habrá candados) porque no hay nadie”, dijo.

Apuntó que será la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) la encargada de revisar los perfiles de los nuevos integrantes del partido, esto ante la solicitud de que haya filtros para quienes solo busquen sumarse para conseguir una candidatura y no a favor de la 4T.

“Hay una comisión encargada de hacer una análisis de los perfiles que se quieren sumarse al partido (…) (Pepe Chedraui) no se ha acercado, no podría dar una postura de algo que no ha sucedido”, apuntó.

— Olga Romero, líder estatal de Morena