Recolección de basura separada llegará a 40 colonias a partir de septiembre

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) buscará ampliar las zonas de recolección de basura diferenciada y llegar a 40 colonias del municipio de Puebla.

Roberto Salgado Carrillo, coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) comentó a Publimetro que este es un proyecto que ha ido avanzando desde el inicio de la actual administración y se suma a los puntos verdes de recolección que existen.

¿Cómo se ha avanzado en el cuidado del medio ambiente?

—Tenemos dos programas que estamos todavía en el tiempo de planeación y organización porque no queremos romper la estructura que se tiene con los días de recolección, sino adicionarlos, tener una recolección de residuos y otra de valorizables (como plástico, pet, vidrio y cartón).

Uno tiene que ver con la recolección diferenciada en 40 colonias y el otro son las campanas de separación de basura que se tienen. Se viene un programa ambicioso en tener una cobertura más amplia y empezar a crear una consciencia y una educación del cuidado del medio ambiente, esto lo estaremos lanzando en septiembre, previo a esto haremos una campaña de información constante de rutas y horarios

Ese proyecto ya está, es una cooperación que se hace por parte del organismo y por la concesión de PALA, pero nosotros no vamos a invertir dinero, nosotros vamos ayudar a mapear las mejores zonas y rutas.

¿Cómo se ha trabajado en la educación ambiental?

— No creo que sea más del 90% que no separa la basura, pero desde hace tiempo se iniciaron cursos de educación ambiental, tanto en escuelas como en algunas empresas; pero lo que se hace distinto es acompañar a las personas que están trabajando en tianguis, mercados, fiestas patronales, para que con un curso teórico y práctico ayudarles y decirles cómo es la separación correcta.

Por otro lado, de puntos verdes hay 74 en todo el municipio, la mayoría están en centros comerciales, en algunos parques. ¿Qué nos hemos encontrado? Desde animales muertos, basura domiciliaria, de todo un poco, tenemos algunas zonas donde identificamos que son las que mejor funcionan y nos hemos expandido, pero hay otras que cuestan más trabajo para concientizar a la gente de cómo hacer esta separación.

Con los valorizables se recolecta vaciado de campanas como son conocidas, hacemos la separación a detalle y se comercializa, es para campañas principalmente de concientización y educación ambiental.

¿En qué zonas han ubicado los tiraderos clandestinos?

— Hemos detectado dos puntos, uno en la barranca de La Resurrección, San Pablo Xochimehuacán y en Santa María Xonacatepec; pero, al ser barrancas nosotros no podemos, no tenemos la autoridad para multar, aunque estamos trabajando en conjunto con los tres niveles de gobierno por medio del Comité de Lluvias. El cascajo no es competencia del organismo.

¿Quiénes son los principales contaminantes?

— Principalmente encontramos desechos de empresas, desechos de refrigeradores, hornos de microondas, cosas voluminosas también hago la invitación. Muchas veces en la propia basura viene el nombre del doctor o de la clínica y entonces ya se procede a su multa, porque ese sí es un manejo especial el que se le tiene quedar. Recordar que tenemos un programa de descacharrización, nosotros vamos a las casas a hacer esta recolección.

No tanto desechos médicos, no han sido tantos, sí mucho desecho de muebles y llantas, desechos de comercio.

¿Habrá inversión en unidades? ¿Cuántas tienen actualmente?

— De camiones compactadores, de volteos, mini cargador, son 40 unidades; pero hasta el momento no se buscaría adquirir más debido a que las unidades son muy costosas, una unidad de compactador cuesta un millón y medio de pesos más o menos.

¿Ha habido multas por gente que saca la basura fuera de horario?

— En lo que va de la administración andamos sobre los 70 sanciones, la multa es económica; hay dos tipos, la primera es por desaseo que va hasta 10 UMAS, la segunda va por generar montoneras hasta los 20 UMAS. Las zonas donde tenemos más inspectores es en el Centro Histórico, hay otros puntos, pero al no tener tanto personal no tenemos manera de atraparlos todo el tiempo.

¿Cuántos botes son vandalizados en la ciudad?

— Donde más botes hacen falta es en el Centro, en la zona de Los Fuertes, en algunos parques, ahí porque se llenan muy rápido, en juntas auxiliares nos han pedido más contenedores para ciertos puntos.

Se instalarán dos mil este año, el último padrón que se tuvo fue de dos mil 800, ahorita están entre los dos mil 300 o 400 aproximadamente por los dañados, pero no tenemos un número exacto porque todos los días se da un evento, desafortunadamente.

Que la ciudadanía nos reporte si es que ven algún bote vandalizado, no es tan sencillo dando un mantenimiento a estos botes, que los ponemos un domingo y el lunes ya no están o están quemados.

Lo que hemos encontrado también es que están fuera de la norma técnica son las distancias, te encuentras uno en una esquina, otro en medio, tienen que en cierto orden que no obstruyan el paso peatonal, son detalles que se tienen que ir ajustando.