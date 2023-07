Anel Nochebuena, exfuncionaria morenovallista, suena para la Secretaría de Cultura

Anel Nochebuena Escobar, perfil del morenovallismo, llegaría a ocupar la Secretaría de Cultura, cargo que lideraba Sergio Vergara Berdejo, quien, trascendió, presntó su renuncia el pasado viernes tras tres años como titular de la dependencia.

En la presentación de la bailarina Elisa Carrillo y anuncio del evento «Elisa y estrellas 2023», quien fuera titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) durante los gobiernos municipales de Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, permaneció atenta al desarrollo de la conferencia.

Luego de anunciar los pormenores de la gala en la que se reunirá el talento de 20 bailarines reconocidos a nivel mundial que interpretarán coreografías y composiciones destacadas, de manera imprevista, fue anunciada la conexión del gobernador Sergio Céspedes Peregrina desde Teziutlán, vía remota.

Al termino de la presentación, Anel Nochebuena salió detrás de los pendones publicitarios de la gala y una decena de reporteros le cuestionaron sobre si era cierto o no su arribo a la dependencia, y solo se limitó a decir que lleva varios años trabajando con el mandatario Sergio Salomón.

“Claramente siempre he estado trabajando con él, en este momento yo no tengo alguna otra cosa que aclarar, la verdad que desconozco cualquier otro tema que se haya dicho. No tengo algo que aclarar”, expreso.