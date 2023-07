10 años después detienen a feminicida de Araceli Vázquez; temen por su liberación

A 10 años de la muerte de Araceli Vázquez Barranco, víctima de feminicidio, la madre Amanda Barranco pide justicia y un “castigo ejemplar” para su hija quien fue asesinada en en 2013, en el municipio de Acajete; temen que Javier Mauricio Díaz, responsable del crimen, sea liberado.

En rueda de prensa, dijo que se enteró de la detención del culpable luego de que el 29 de julio, la fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Margarita Garcidueñas Cuellar, informó que la orden de aprehensión en contra Javier N, obtenida en diciembre de 2013, se ejecutó.

“Son 10 años de angustia, de resentimiento, de pensar que nunca iban a agarrar a Javier Mauricio Día, le doy gracias a dios que cae, pero yo me entero por otros medios y no por la Fiscalía (…) fui a pedir información, pero no me la dieron, me salgo y me fui a Tepeaca, ahí si me atendieron bien”, expresó.