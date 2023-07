Lalo Rivera y Nadia Navarro reciben respaldo de Xóchitl para la gubernatura

La aspirante para dirigir el Amplio Frente por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dió su respaldo al alcalde Eduardo Rivera Pérez y a la senadora Nadia Navarro Acevedo, al asegurar que son los mejores perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la gubernatura de Puebla.

Durante su primera visita en el estado como aspirante a la presidencia de México, señaló que ambos personajes tienen amplias posibilidades de contender en las elecciones 2024 y recuperar el poder en la entidad; sin embargo, les pidió que se pongan a trabajar para que se posicionen.

Desde un hotel de la angelópolis, afirmó que mantiene una buena relación con ambos panistas y celebró que el partido cuente con un hombre y una mujer competitivos para poder acatar los lineamientos de género del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ambos han levantado la mano para aspirar por esta posibilidad, yo con ambos tengo una extraordinaria relación”, sostuvo.

Gálvez recordó que en la Ciudad de México no la iban a dejar pasar porque no era un perfil competitivo de la cúpula panista, pero tenía números buenos, “entonces no les quedó de otra”, afirmó.

Incluso, aclaró que también se debe voltear a ver perfiles ciudadanos, pero pidió que prevalezca la unidad entre los militantes panistas y no la polarización.

“Yo creo que en este proyecto caben todas y todos, es un proyecto que une y no divide, el proyecto de odio está en Palacio Nacional”, manifestó.