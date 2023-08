Agua de Puebla evade informes sobre saneamiento, acusa colectivo

Integrantes de la Colectiva de Bienestar Social señalaron que la empresa Agua de Puebla recurrió nuevamente a “artimañas jurídicas” para evitar dar informe sobre las acciones del servicio de saneamiento por el que cobra desde hace una década

En conferencia de prensa, René Sánchez Galindo, representante común de la demanda de acción colectiva que exige el cumplimiento del saneamiento, explicó que un juez federal solicitó a la firma Concesiones Integrales que presentara un informe sobre el tratamiento que da a las aguas residuales.

Sin embargo, la empresa recurrió a una impugnación para no presentar el informe bajo el argumento de que no recibió la notificación mencionada directamente en sus oficinas.

“Lo que hace la empresa es decir ‘a mi no me notificaste en mi oficina, por lo tanto no te respondo’, y presentó un recurso para reclamar, esto es una manera de dilatar y retrasar el procedimiento y cumplimiento”, expresó.