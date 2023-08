De Puebla para el mundo: impulsan que Chile en Nogada sea patrimonio intangible

La Secretaría de Turismo estatal busca declarar patrimonio intangible el platillo del Chile en Nogada, con ello la receta será propia del estado de Puebla, dio a conocer la secretaria de Turismo, Martha Ornelas.

En entrevista, la funcionaria explicó que la denominación de origen se obtiene a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mientras que la declaratoria de patrimonio intangible es a través del Congreso del Estado.

Refirió que obtener la denominación de origen ha sido complicado porque se tiene que certificar cada uno de los ingredientes que son utilizados de una región en específico, en este caso de San Andrés Calpan.

“La estamos buscando (la denominación de origen), no hemos parado, yo desde que soy regidora y ahorita como secretaria, pero ha sido complicado, el IMPI es el que la otorga, no es el Congreso, no es el estado, ni Turismo federal”, dijo.