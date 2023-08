Betucky Camacho, persona no binaria, interesada en diputación por Morena

Betucky Camacho es la segunda persona en Puebla en recibir su acta de nacimiento con género no binario y no descartó buscar una diputación local para las elecciones de 2024.

En entrevista, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para realizar este trámite en en el Juzgado Tercero de lo Civil en Puebla, y exhortó a que el buen trato y oportunidad de cambiar su identidad no solo sea en la capital, sino también al interior del estado, pues viene de San Martín Texmelucan.

Comentó que hay al menos 10 personas que se han acercado para manifestarle que también buscan cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento, trámite que consideró “rápido” y tiene un costo de cerca de 800 pesos.

“Estamos haciendo historia, siempre he respaldado todos estos proyectos de diversidad sexual, hago este registro porque no me identifico como hombre, tampoco como mujer, a lo mejor cuando haga el proceso a trans, eso ya será otra cosa”, comentó.